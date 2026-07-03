Konradu zlato, Manfreda v finalu

KRAKOV, HALIFAX • V poljskem Krakovu so se na mladinskem svetovnem prvenstvu v slalomu Slovenci veselili naslova svetovnih prvakov. Za ekipno zlato kajakašev so veslali Ljubljančana Tadej Tilinger in Jan Jančar ter član Soških elektrarn Svit Konrad. Slovenija je tako ubranila naslov s prejšnjega SP. Slovenci so bili za tri stotinke sekunde hitrejši od srebrnih Francozov. Mladinska ekipa kajakašic, za katero so veslale Živa Kodelja, Aša Marinič Lasič (obe Soške elektrarne) in Lili Pinterič (Brežice), je osvojila 12. mesto. Zmagale so Čehinje.

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