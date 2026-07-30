Koper brani dva gola prednosti

Po zanimivih in napetih zadnjih dnevih, ki jih je še dodatno začinila maratonska tekma z Radomljami in dogajanje po njej, je pred koprskim klubom še 90 minut dvoboja drugega predkroga konferenčne lige proti NSI Runaviku. Prav tako danes, a v gosteh, mednarodni povratni tekmi čakata še Aluminij in Bravo. Slednji brani 1:0 pri severno-makedonski Škendiji, Aluminij pa gre v Tirano k Dinamu po tekmi v Mariboru, v kateri sta mreži mirovali.

Nezanemarljiva prednost

Prednost 2:0, ki so jo Koprčani prinesli z gostovanja, je hkrati zajetna in varljiva. Toda nedeljska tekma z Radomljami trenerju Zoranu Zeljkoviću vliva optimizem. “Vedno poudarjam, da je nogomet nepredvidljiv in to smo lahko videli v nedeljo, ko smo ob polčasu izgubljali z 0:2. Fantje so pokazali pravi karakter. Glede na vse, kar se nam je zgodilo na tekmi, so se borili do zadnje minute. Želja in vložena energija sta nas na koncu nagradili. Takoj po tekmi sem jim povedal, da sem izjemno ponosen nanje,” je koprski trener dejal na včerajšnji novinarski konferenci. Dal je vedeti, da je zadovoljen z reakcijo njegove ekipe, ki je zaostanek 0:2 slednjič pretvorila v remi.

Pred današnjim povratnim dvobojem proti Runaviku, ki se bo začel ob 20.45, je imel koprski trener veliko več miru, čeprav v visokih temperaturah tudi ni lahko delati. Zagotovo bo zdaj zgodba obrnjena, kajti več težav s prilagajanjem bodo imeli gosti, ki so pripotovali v kraje z vsaj 20 stopinj Celzija višjimi temperaturami, kot so jih deležni na skalovju v Severnem morju. Prav tako niso vajeni igranja na naravni travi, kajti spričo klime pri njih igrajo na umetni površini. Zeljković je jeseni 2023 na Ferskih otokih gostoval kot trener Olimpije, ko je ta z 0:3 v konferenčni ligi izgubila proti Klaksviku, leto kasneje pa je kot trener latvijske Aude v kvalifikacijah za konferenčno ligo izločil Torshavn. Kako je uspel pripraviti ekipo, ki je prihajala po kapljicah na prizorišče vse do pet ur pred tekmo? “Izkušnje s potovanji, tudi v času, ko sem treniral v Moskvi in so nas čakali dolgi leti, so mi pomagale, da sem lahko fantom dopovedoval, kaj se lahko zgodi in kako naj se pripravijo na to možnost. Je pa bilo na koncu vse odvisno od njihovega odziva. Človek je najboljši stroj,” je poudaril.

Po incidentu v Kopru iščejo izhod Po incidentu na tekmi z Radomljami, ko sta športnega direktorja Ivico Guberca obtožila fizičnega napada predsednik Radomelj Matjaž Marinšek ter njegov sin in športni direktor kluba Grega Marinšek, se je za torkovo oddajo 24 ur zvečer oglasil predsednik FC Koper Ante Guberac. Obžaloval je dogodke ter se navijačem opravičil za videno. V nadaljevanju je dejal, da v športu ni mesta za nasilna dejanja. Prepričan je, ​da sta kluba že stopila na pot umirjanja strasti. Seveda pa bosta svoje rekla še policija in disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije.

Radomlje dobra šola

Pred novinarje je stopila tudi koprska “desetka” Leo Rimac, ki je bil za koprski klub zadetek v polno. Ob njegovem odhodu bodo odebelili klubski račun, če se bo tako razvijal, pa bo zagotovo kmalu tudi članski reprezentant. “Tekme se veselim in gotovo jo kljub prednosti ne bomo vzeli zlahka. Prvi polčas proti Radomljam nam je bil dobra šola, kako se ne sme vstopiti v tekmo. Presenetiti nas ne morejo, po napornih dneh smo prišli k sebi,” je povedal.

Zeljković bo opravil nekatere spremembe v ekipi, tako potovanja kot tekme pač terjajo svoj davek. Ekipa je za zdaj popolna, a se Ljubljančan zaveda, da je večja verjetnost, da bo še kdo odšel, če pride prava ponudba. “To je vedno možno, kajti klub se s tem preživlja. Če se bo kaj zgodilo, bomo posegli po okrepitvah,” pravi Zeljković. Trenutno ne iščejo vratarja, čeprav so na tem mestu kar tanki, kajti odhoda Metoda Jurharja niso nadomestili. Luki Bašu zaupajo, toda on prave zamenjave nima.

Sodniška ekipa prihaja iz Nemčije, glavni bo Matthias Jöllenbeck, delegatka prihaja iz Belgije, kontrolor sojenja pa iz Italije.