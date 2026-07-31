Sramoten izpad koprskih nogometašev iz Evrope (FOTOGALERIJA)

KOPER • Na Bonifki so reflektorji ugasnili šele okoli polnoči, že dve uri pred tem pa so v drugem predkrogu svojo pot končala Bravo in Aluminij. Slednji je v Elbasanu izgubili proti Dinamo Cityju z 0:3 (0:2), na prvi tekmi v Mariboru je bilo 1:1. Na koprsko slovo spominja tudi poraz Brava. V Skopju je izgubil proti Škendiji z 1:3, potem ko je prvo tekmo doma dobil z 2:1 in v Skopju povedel, a nato prejel tri zadetke.

Na Bonifiki se je zgodil scenarij, ki ga nihče ni pričakoval. Koper je tekmo začel s prednostjo dveh zadetkov z gostovanja na Ferskih otokih, izpadel pa po enajstmetrovkah, ki so si jih Ferci priborili v zadnji akciji drugega podaljška, ko je z glavo - sicer precej neverjeten - gol dosegel Michal Przybylski.

Dolgo se je zdelo, da ima Koper vse niti v rokah še posebej, ko je v 25. minuti dobil enajstmetrovko, a je Šved Tom Amos, Runavikov vratar, zaustavil strel Lea Rimca z bele pike. Neizkoriščena najstrožja kazen je spremenila dogajanje na igrišču. Gosti so se otresli pritiska in sami napadli gol vratarja Luke Baša. Skupni izid je znižal Beinir Nolsoe in ob polčasu je bilo 0:1.

Tudi v drugem delu so bili bolj samozavestni Ferci, ki so čutili, da lahko obrnejo izid. Danec Marius Lindh, sicer invalid brez dela roke, se je 20. minut pred koncem lepo znašel v kazenskem prostoru za vodstvo z 2:0 in skupni izid izenačil na 2:2.

V 102. minuti je Josip Iličić je izsilil še drugo najstrožjo kazen za svojo ekipo, gosti so zaman, verjetno upravičeno, dolgo protestirali, Bassirou N'Diaye pa je Koprčane spet popeljal v skupno vodstvo s 3:2 in v Evropo ... do 122. minute.

V seriji precej bizarnih enajstmetrovk so bili za Koprčane nenatančni Iličić, Alvaro Roncal in Filip Damjanović, ki je zgrešil odločilni strel in Ferce poslal v tretji predkrog.