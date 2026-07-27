Koper v zadnji akciji dobil točko (FOTO)

KOPER • Koprčani, ki so v petek popoldan prispeli z evropskega gostovanja na Ferskih otokih, so dodobra premešali svojo ekipo, v katero se je vrnil izkušeni Josip Iličić. Radomljani pa so v Istro pripotovali brez poškodovane četverice in obe ekipi sta bili pred tekmo prisiljeni v iskanje rezervnih različic.

Obračun se je začel z minuto odmora za Rudolfa Karasa, dolgoletnega ekonoma ekipe Kopra, nadaljeval pa s presenetljivim vodstvom gostov, ko je po kotu Aljaža Zabukovnika z glavo zadel Luka Kušič. Gostje so ostali konkretnejši in naslednjo priložnost je v 11. minuti zapravil Vanja Pelko.

V 24. minuti je po hitrem napadu prednost povišal Nigerijec Divine Ikenna, pomagal pa mu je Filip Bačkulja, ki je žogi spremenil smer in presenetil svojega vratarja Luko Baša. Prvo priložnost so imeli domači v 30. minuti, ko je z glavo streljal Andraž Ruedl, Bine Anželj pa je z golove črte žogo odbil v kot. Prav ob koncu so Koprčani po prekršku nad Kamilom Manserijem zahtevali enajstmetrovko, a je sodnikova piščalka tudi po posnetku ostala nema.

Zaradi močnega naliva in tudi izpada reflektorjev je premor trajal kar uro. Koprčani pa so v nadaljevanju prevladovali. Najprej je v 50. minuti najprej zagrozil Ruedl, Stafano Surdanović je nevarno streljal v 54. minuti. V 61. minuti je Ruedl zadel, a bil korak prehiter in v prepovedanem položaju. Anželj je po strelu Surdanovića rešil svoj gol še v 65. minuti.

Gol je visel v zraku in v 79. minuti je Leo Rimac izkoristil slabo postavljeno obrambo Radomelj in znižal zaostanek. Radomljani so vzpostavili ravnotežje, vseeno pa so Koprčani točko rešili v 96. minuti, ko je sodnik pregledal praktično zadnjo akcijo na tekmi in po pregledu posnetka potrdil prekršek nad Brownom Iraborjem v kazenskem prostoru. Leo Rimac je z bele točke zanesljivo še drugič na tekmi ugnal Sama Pridgarja.

Radomljani bodo prihodnji konec tedna gostili ljubljanski Bravo, Koprčani pa bodo odpotovali v Grosuplje.