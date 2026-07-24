Koprčani s Ferskih otokov z dvema goloma prednosti

Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku, povratna tekma bo v četrtek na Bonifiki.

THORSHAVN • Kanarčki so na Ferske otoke po številnih zapletih na poti prišli brez poškodovanega Josipa Iličića, ki ga je v prvi enajsterici zamenjal Brown Irabor.

Varovanci Zorana Zeljkovića so imeli malo časa za zadnje priprave na tekmo, vseeno pa so si prvi priigrali nekaj priložnosti, a strela Lea Rimca in Isaaca Matonda v prve četrt ure nista posebej ogrozila vratarja Toma Amosa.

Sredi prvega dela so zapretili tudi domači, a je kapetan domačih Petur Knudsen iz ugodnega položaja grdo zgrešil.

Potem ko so domači imeli malenkostno terensko premoč, so od 36. minute naprej igrali brez izključenega Emila Joensena. Ta je za posredovanje nad debitantom v koprskem dresu Bangalyjem Diawaro prejel neposredni rdeči karton.

Tik pred polčasom bi lahko goste v vodstvo popeljal Rimac, a je odlično posredoval Amos.

Koper je imel v drugem delu večino časa terensko premoč z igralcem več. Sprva je v 51. minuti poskusil Irabor, a ni bil posebej natančen, še lepšo priložnost pa je dve minuti kasneje zapravil Rimac, ki je za las zgrešil Amosova vrata.

Domači bi kaj kmalu presenetili Koprčane v 64. minuti, ko je Marius Lindh nenadejano prišel do priložnost, a meril nenatančno.

Še naprej je imel več dela na drugi strani v vratih Amos, ki se je nekaj minut kasneje vnovič izkazal ob strelu rezervista Jean-Pierra Longondaja. Prvič pa je bil na resni preizkušnji tudi Luka Baš, ki je v 77. minuti kanarčke rešil pred prejetim zadetkom.

So pa na drugi strani vendarle zadeli gosti, potem ko je rezervist Benjamin Adrović v kazenskem prostoru našel Iraborja, ta pa je poskrbel za vodstvo Koprčanov.

Ista naveza je tri minute kasneje udarila še enkrat za podvojitev vodstva gostov in lepo prednost z gostovanja na skrajnem severnem otočju.

Koper je kasneje zadel še enkrat, a je moldavski sodnik zadetek zaradi prepovedanega položaja še enega rezervista Andraža Ruedla razveljavil.