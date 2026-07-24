Koprska odisejada s srečnim koncem

Preden opišemo odisejado na poti, o kateri smo bežno že pisali v napovedi tekme, se posvetimo tistemu, kar je bilo v ospredju. Potem ko je zadnji del odprave na Ferske otoke prispel pet ur pred začetkom tekme, je imel trener Zoran Zeljković le malo časa za pripravo. Doma je pustil nekoliko načetega Josipa Iličića, a tudi brez prvega ustvarjalca igre je šlo. Pravzaprav je bil junak tisti, ki je Iličića nadomestil v začetni enajsterici. Brown Irabor je namreč v končnici dvoboja zabil oba zadetka za kanarčke, ki so se domov vrnil z zajetno prednostjo pred povratno tekmo, ki bo v četrtek na Bonifiki. Uspešen je bil tudi Bravo, ki je doma z 1:0 premagal Škendijo, Aluminij pa se je doma z albanskim Dinamo Cityem razšel z 1:1.

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