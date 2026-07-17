Koprski nogometaši na Ferske otoke

KOPER • V koprskem nogometnem klubu verjetno niso bili pretirano navdušeni nad tekmecem v drugem predkrogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Prihodnji teden jih namreč čaka pot na Ferske otoke, ki ležijo v severnem Atlantiku med Norveško, Islandijo in Škotsko. NSI Runavik je napredoval po bizarni enajstmetrovki v sodnikovem dodatku tekme na Malti. Na prvem dvoboju na Ferskih otokih je bilo 1:1, na povratni tekmi pa je Runavik premagal domači Hamrun z 2:1 (skupno 3:2), ki je sicer veljal za favorita.

Na povratni tekmi v Ta'Qaliju (tam igra tudi malteška reprezetanca) so Ferci po golu Michala Przybylskega povedli v zaključku prvega polčasa, nekdanji član Olimpije Ante Čorić je v drugem polčasu izenačil. Ko je kazalo na podaljške, so v 91. minuti tekme gostje izvedli napad, po katerem je žoga sicer zelo očitno prečkala gol avt črto, a tega sodniki iz Luksemburga niso označili. Brazilski vezist Emerson je v svojem kazenskem prostoru prijel žogo z roko, sodnik Jeremy Müller pa je dosodil enajstmetrovko, izkoristil jo je Peter Knudsen. Maltežani so izpadli po veliki napaki sodnikov in lastni neumnosti, saj žoge, ker ni bila označena prekinitev, nogometaš ne bi smel prijeti.

Koper prva tekma čaka 23. julija v gosteh, na Bonifiki bodo Ferci gostovali 30. julija. •