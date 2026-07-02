Košarkarji Plame pur zapuščajo drugo ligo

ILIRSKA BISTRICA • Na koncu se je zgodilo prav to, kar je za primorsko in slovensko košarkarsko javnost zagotovo veliko presenečenje, pa tudi udarec. Gre namreč za klub, ki sodi v sam slovenski vrh - v drugi ligi zagotovo - po številu navijačev in nedvomno za kraj, ki živi za košarko, saj se je v bistriški dvorani tudi na manj pomembnih tekmah zbralo po 500 gledalcev. Še pred dvema mesecema se je v drugoligaškem finalu z Gorico boril za napredovanje med prvoligaše.

Predsednik bistriškega kluba Edvin Godina je pred desetimi dnevi za PN potrdil, da še razmišljajo, kaj in kako, a da nobena odločitev še ni padla. Ob izteku roka za prijavo v tekmovanja, 30. junija, smo o odločitvi zaman skušali izvedeti v klubu, na košarkarski zvezi pa so nam povedali, da še čakajo na popoln seznam klubov vodje tekmovanja.

Danes je Plama končno prekinila molk z objavo na družbenih omrežjih, kjer je potrdila selitev v četrto ligo. "Obveščamo vas, da se članska ekipa Košarkarskega kluba Plama pur v prihodnji sezoni seli iz druge SKL v četrto SKL. Za ta korak smo se odločili na podlagi jasno začrtane vizije razvoja kluba in njegove dolgoročne prihodnosti. Namen te odločitve, ki je bila sprejeta po tehtnem in dolgem premisleku, je nuditi več priložnosti domačim igralcem ter zgraditi člansko ekipo, ki bo naravno nadaljevanje uspešnega dela v mlajših selekcijah. Želimo, da članska ekipa postane okolje, kjer bodo naši igralci iz mladinskega pogona dobili priložnost za razvoj, nabiranje izkušenj in postopno vključevanje v članski košarkarski prostor," med drugim piše. Sicer pa ni navedeno, kakšne cilje so si v prihodnjih letih zadali glede uvrščanja in napredovanja članske ekipe.

Kljub selitvi v najnižji rang bo ekipo še naprej vodil Sašo Ožbolt, ki so ga snubili tudi drugi ekipi. Zagotovo bodo Bistričani v ekipo vrnili nekatere svoje posojene mlade košarkarje, ti bi bili predvsem v drugem postojnskem klubu, Orlih.

Težave pa naj bi bile tudi v Portorožu, kjer pa so se prijavili v drugo SKL. Kaj več pa nam zaenkrat predsednik Branko Cvetičanin ni mogel povedati. •