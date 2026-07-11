Kot da je Kylian Mbappe za nasprotnike preprosto neustavljiv

“Sprva neučinkoviti, nato pa siloviti: Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva 2026,” so zapisali pri športnem dnevniku L'Equipe ob velikem naslovu: Neustavljivi.

Tudi Le Parisien je dodal, da Francije nič ne more zaustaviti. “Svet jim leži pred nogami. Ali pa je vsaj na dosegu roke. Z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva se les bleus vse bolj približujejo sanjam o tretjem naslovu svetovnih prvakov. Čakata jih še dve zmagi - najpomembnejši v njihovi celotni nogometni karieri.”

Potrpežljivost se je obrestovala, so izpostavili pri Le Figaroju. “Francija je morala v četrtfinalnem obračunu z Marokom v Foxboroughu dolgo časa ohranjati potrpežljivost. Na prelomnico so morali čakati do 60. minute, ko so naposled strli odpor nasprotnika po zaslugi naveze Mbappe - Dembele.”

Ameriški Athletic se o francoskih nogometaših sprašuje: “Mbappe blesti, Francija je premagala Maroko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Jih lahko kdo ustavi?”

Nocoj zadnji četrtfinalni tekmi Sinoči sta v četrtfinalu svetovnega prvenstva Španija in Belgija odločali, kdo bo polfinalni tekmec Francije (v četrtek je z 2:0 izločila Maroko) 14. julija. Dan kasneje bosta igrala zmagovalca nocojšnjih tekem - Norveška: Anglija in Argentina: Švica. Polfinalni tekmi bosta 14. in 15. julija. Tekma za tretje mesto bo 18. julija, veliki finale pa dan kasneje •

Opravili so rutinsko nalogo

“Udobna zmaga Francije - ekipa se je z lahkoto prebila v polfinale,” pa je zapisal angleški Telegraph in dodal: “Ni bilo skorajda nobenih znakov napetosti, pritiska ali razburljivosti, ki običajno spremljajo četrtfinale svetovnega prvenstva. Tekma je bolj spominjala na srečanje v skupinskem delu: na rutinsko nalogo, ki jo je treba le opraviti.”

“Kylian Mbappe je zdaj v vodstvu v boju za zlati čevelj,” menijo pri Guardianu. “Vendar pa to dolguje le svojim podajam in dejstvu, da je odigral tekmo več od svojih najbližjih tekmecev - Lionela Messija, Erlinga Haalanda in Harryja Kana. Tudi njegov soigralec Ousmane Dembele verjetno še ni opustil sanj o tem bleščečem čevlju.”

Daily Mail je poln hvale na račun Kyliana Mbappeja. “Mbappe je preprosto neustavljiv. Ko stopi na igrišče na tekmi svetovnega prvenstva, lahko skoraj staviš, da bo zatresel mrežo. Na tem turnirju se to zgodi skoraj vsakič.”

Francoski navijaci so množično proslavili nov uspeh nogometašev. Žal pa je praznovanje skazila tragedija iz severne Francije, ko je med proslavljanjem zmage 17-letnica padla s tovornjaka in umrla. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

Pri BBC se sprašujejo, če je selektor Didier Deschamps ustvaril najboljšo izbrano vrsto doslej. “Francija, zmagovalka svetovnih prvenstev leta 1998 in 2018, je ustvarila še eno posebno ekipo in je favoritinja za zmago tudi na tekmovanju leta 2026.”

“Z impresivno zmago 2:0 nad Marokom in gladko uvrstitvijo v polfinale so Francozi pokazali, zakaj ostajajo ekipa, ki jo je treba premagati tudi letos. Francija je dvakrat osvojila tudi evropsko prvenstvo, toda ali je Didier Deschamps na svojem zadnjem turnirju kot selektor ustvaril najboljšo ekipo les bleus doslej?”

Pri španski Marci so izpostavili: “Mbappe je premagal nepremagljivega Bona.”

“Didier Deschamps na svojem tretjem svetovnem prvenstvu v vlogi selektorja znova ni razočaral, saj se je prebil vsaj do predzadnje faze tekmovanja. Enako velja za Kyliana Mbappeja, ki je prevzel odgovornost in strl odpor Maroka - ekipe, ki je bila daleč od forme, kakršno je kazala v prejšnjih delih turnirja,” pa je zapisal AS.

Pri Mundu Deportivu se navdušujejo nad Mbappejem. “Kylian Mbappe je genij, rojeni strelec in nogometaš, ki za svojo reprezentanco vedno zablesti takrat, ko tekma zahteva odločilnega posameznika. S sijajnim strelom je Francijo popeljal v polfinale svetovnega prvenstva - to je bil njegov osmi gol na turnirju -, s čimer se je v srditem boju za podiranje rekordov znova izenačil z Lionelom Messijem.”

V Italiji je Gazzetta dello Sport izpostavila: “Francija je z drugega planeta: Mbappe in Dembele sta Maroko izločila s turnirja.”

Švicarski Blick je zapisal: “Mbappe se je odkupil za napako pri enajstmetrovki in se približal Messiju.” Avstrijski Krone pa je dodal: “Medtem ko so Maročani, ki so jih mnogi imeli za tihe favorite, v velikem četrtfinalnem obračunu razočarali, so Francozi znova dokazali, da pot do letošnjega naslova vodi prek njih.”