Lani hitri poraženec, letos pa urni zmagovalec

Na slovesni podelitvi (z leve): direktor novogoriškega turnirja Primož Strel, oba finalista in podžupan Nove Gorice Marko Tribušon.

NOVA GORICA • Lepo število teniških zanesenjakov, ki je včeraj dopoldne v prijetnem ozračju pospremilo razplet turnirja na peščenih igriščih novogoriškega športnega parka, si je morda zaželelo več rezultatske negotovosti, so pa zato imeli še dovolj časa za osvežilno druženje po slovesni podelitvi in pred nedeljskim kosilom. Gotovo je teknilo 20-letnemu Dimitrisu Sakkellaridisu, ki je že lani spoznal teniški utrip v mestu vrtnic, kjer pa se je poslovil v uvodnem krogu.