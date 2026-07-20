Lani hitri poraženec, letos pa urni zmagovalec
Novogoriški teniški turnir serije ITF World Tennis Tour Alpacem Nova Gorica Open 2026 z nagradnim skladom 15.000 ameriških dolarjev se je včeraj sklenil s posamičnim finalom, ki ga je hitropotezno dobil Dimitris Sakkellaridis. Grk je za svojo prvo lovoriko na tovrstni ravni oddal vsega dve igri Italijanu Luci Castagnoli.
NOVA GORICA • Lepo število teniških zanesenjakov, ki je včeraj dopoldne v prijetnem ozračju pospremilo razplet turnirja na peščenih igriščih novogoriškega športnega parka, si je morda zaželelo več rezultatske negotovosti, so pa zato imeli še dovolj časa za osvežilno druženje po slovesni podelitvi in pred nedeljskim kosilom. Gotovo je teknilo 20-letnemu Dimitrisu Sakkellaridisu, ki je že lani spoznal teniški utrip v mestu vrtnic, kjer pa se je poslovil v uvodnem krogu.
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