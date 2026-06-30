LeBron James zapušča Dončića

LOS ANGELES > Po poročanju ESPN je James vodstvo obvestil o svojem odhodu in napovedal, da bo svojo 24. sezono v ligi NBA odigral za drugo ekipo.

James, ki se mu je pogodba iztekla, je po lanskem porazu Lakersov v polfinalu zahodne konference podvomil o svoji prihodnosti.

"Ne vem, kaj prinaša prihodnost. Stopil bom korak nazaj, se pogovoril z družino, analiziral stvari in ko bo pravi čas, boste vedeli, kaj sem se odločil," je 11. maja dejal supezvezdnik in po 302. odigrani tekmi končnice dodal, da še vedno čuti strast do košarke.

V svoji 23. sezoni štirikratni prvak lige NBA (2012, 2013, 2016 in 2020) ni dal nobenega znaka o morebitni upokojitvi, podaljšanju pogodbe ali selitvi, čeprav so ga govorice povezovale s Cleveland Cavaliers ali Golden State Warriorsi Stephena Curryja.

Lakers so si ga sicer želeli obdržati, hkrati pa so priznali, da je prihodnost franšize odvisna od Luke Dončića, ki je februarja 2025 prišel iz Dallasa.

James, košarkarska legenda z jekleno postavo, brezhibnim življenjskim slogom in delovno etiko, že drži nešteto rekordov v najmočnejši ligi na svetu. Rekord po številu točk v ligi je podrl leta 2023, ko je prehitel Kareema Abdul-Jabbarja.