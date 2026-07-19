Leo Štulac se vrača v Koper

Leo Štulac, ki ima osem nastopov za slovensko reprezentanco, je leta 2016 iz Kopra prestopil v Venezio, nato pa je igral še za Parmo, Empoli, Palermo, Reggiano in hrvaško Istro.

Koprski klub pa je zapustil Brian Oddei, ki se ob plačilu odškodnine, ki je Koprčani niso izdali, seli v Armenijo, kjer bo igral za Noah.