Leo Štulac se vrača v Koper
Šport
19. 07. 2026, 15:23 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 15:50
Občasni slovenski nogometni reprezentant Leo Štulac se po desetih letih igranja v tujini vrača v matični Koper. Kot so sporočili iz kluba, je 31-letni Izolan zvezne vrste podpisal pogodbo do konca sezone, obstaja pa možnost nadaljevanja sodelovanja.
Leo Štulac, ki ima osem nastopov za slovensko reprezentanco, je leta 2016 iz Kopra prestopil v Venezio, nato pa je igral še za Parmo, Empoli, Palermo, Reggiano in hrvaško Istro.
Koprski klub pa je zapustil Brian Oddei, ki se ob plačilu odškodnine, ki je Koprčani niso izdali, seli v Armenijo, kjer bo igral za Noah.
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