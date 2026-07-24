Luka Božič in Benjamin Savšek danes po finale in morda še kaj več
Potem ko so se slovenski kajakaši na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah kar nekoliko nenadejano ovenčali z zlatim odličjem, pa so kanuisti, ki so sodili v ožji krog favoritov, ostali brez ekipne medalje. Usoden je bil dotik vrat Benjamina Savška, ki jih je potisnil na četrto mesto. Z Luko Božičem pa se je med posamezniki prebil v današnji polfinale, kjer bo slovenske barve med kanuistkami zastopala še Eva Alina Hočevar.
OKLAHOMA CITY • Tretji tekmovalni dan v Oklahomi so slovenski slalomisti na divjih vodah pospremili z mešanimi občutki. Kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Žiga Lin Hočevar so lovili jubilejno deseto ekipno odličje (deveto v samostojni Sloveniji) na svetovnih prvenstvih (SP), ki pa je splavalo po vodi. V napeti tekmi se jim je pri enajstih vratih primerila napaka. Brez dveh kazenskih sekund bi slovenska trojica osvojila (bronasto) medaljo in ponovila uspeh z lanskega prvenstva.
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