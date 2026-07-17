M kot Maradona, Messi in tudi Malvinski otoki
V nedeljo nas torej čaka obračun svetovnih (in južnoameriških) ter evropskih prvakov. Argentina proti Španiji, Messi proti dve desetletji mlajšemu Yamalu. Španci naj bi bili favoriti, a le na papirju. Kdo si drzne vnaprej odpisati branilce naslova, ki so se tudi proti Angležem vrnili iz izgubljenega položaja in si priigrali nedeljski finale, ko se bo spustil zastor na 23. svetovno prvenstvo v nogometu?
Angleži sicer na vsakem zaključnem turnirju poudarjajo, kako si želijo vrniti lovoriko, tja, kamor pripada. V zibelko nogometa. Domov. Prav na angleških tleh so osvojili edini reprezentančni naslov. Spomin nanjo tudi na Otoku že počasi bledi, vrste pričevalcev zgodovinskega trenutka pa se prav tako redčijo. Čas neusmiljeno teče. Za vse. Preteklo je že 60 let, pol stoletja Nekoč s(m)o bili svetovni prvaki.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.