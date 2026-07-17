M kot Maradona, Messi in tudi Malvinski otoki

Ameriški sodnik Ismail Elfath (v rdečem dresu) je kar razvnemal strasti med Angleži (v belem) in Argentinci.

Angleži sicer na vsakem zaključnem turnirju poudarjajo, kako si želijo vrniti lovoriko, tja, kamor pripada. V zibelko nogometa. Domov. Prav na angleških tleh so osvojili edini reprezentančni naslov. Spomin nanjo tudi na Otoku že počasi bledi, vrste pričevalcev zgodovinskega trenutka pa se prav tako redčijo. Čas neusmiljeno teče. Za vse. Preteklo je že 60 let, pol stoletja Nekoč s(m)o bili svetovni prvaki.