Mali nogomet: Od Škofij do Brd in tudi z dekleti

Najbolj živahno je bilo v v sklopu četrtega Futsal summer festa v dvorani Burja na Škofijah, kjer so turnir pod organizacijsko taktirko domačega kluba Bronx odigrala tako članska kot veteranska moštva iz Istre in osrednje Slovenije, sledil pa je še ženski turnir. Med člani je zmagala Brivnica Unicut pred Prima vito in domačo ekipo DDS, ki je bila v boju za bron boljša od Mlinš. Največ zadetkov je dosegel domači prvoligaški igralec Aleksander Stanič (DDS), največ strelov je ubranil Vid Ocepek (Mlinše), za igralca turnirja pa je bil razglašen Luka Grm (Brivnica Unicut). Med veterani je slavila ekipa Folpo Koper, ki je imela v svojih vrstah tudi najboljšega igralca turnirja Boštjana Podgajskega in najbolj zanesljivega vratarja Bekima Suhopoljca. Drugo mesto je osvojil El Tigre - tudi z najboljšim strelcem turnirja Vladanom Petrovićem. Bron so si priborili Prijatelji Koper, ki so v malem finalu ugnali Gradbeništvo Šarić.

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