Mali nogomet: Po živahnem vikendu le Dornberk

Po desetih dneh in devetih turnirjih za starostne skupine od U-9 do veteranov se je v dvorani Burja na Škofijah zaključil četrti Summer futsal fest, ki ga je priredil domači Klub malega nogometa Bronx. Nazadnje se je v tekmovanju selekcij do 12. in do 13. leta starosti pomerilo osem ekip. Dogajanje so organizatorji zastavili kot promocijsko. Rezultatov niso beležili, so pa trenerji Bronxa pozorno opazovali tudi fante, ki doslej še niso organizirano trenirali, lahko pa bi jih pritegnili v selekcijo U-13, ki bo tudi v novi sezoni nastopala v državni ligi. Skoraj vsi so obljubili, da pridejo septembra na Škofije na klubski trening.

Največji turnir minulega vikenda na Primorskem je domači nogometni navdušenec Bor Berce s sodelavci pripravil v Budanjah pri Ajdovščini, kjer so se pomerila petčlanska moštva z vse Primorske, pa tudi iz osrednje Slovenije. Zmagalo je ljubljansko moštvo Ika group, ki je v finalu s 3:2 premagalo ajdovski Primoasfalt. Prvak turnirja se ponaša tudi z najboljšim vratarjem Markom Đekovićem in prvim strelcem Adisom Ajkićem. Srebrni Ajdovci so imeli v svojih vrstah najkoristnejšega igralca turnirja Betima Čadrakija. Bron je osvojil Auto DM iz Kopra, ki je bil po kazenskih strelih boljši od Podmornice iz Cerknega.

Nogometni klub Vodice je v domačem Šempasu priredil tradicionalni poletni turnir trojk z ekipami iz spodnje Vipavske doline. Pokal je dvignilo moštvo Izzy doner iz Nove Gorice, ki je v finalu s 4:1 ugnalo Ubijalce špricow iz Ozeljana. Za bron je bil v tekmi med domačima ekipama po izvajanju kazenskih strelov FC Kozan pag z 2:1 boljši od ekipe Emkedio Hair.

Prihajajoči malonogometni vikend na Primorskem ponuja le 26. turnir pet članskih moštev v Dornberku v Vipavski dolini. Domače športno društvo ga bo priredilo na igrišču pri gasilskem domu - v petek in soboto s pričetkom ob 18. uri.