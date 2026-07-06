Maroko bo v četrtfinalu afriško čast branil proti favoritu Franciji

Francoska nogometna reprezentanca po videnem velja za enega glavnih, če ne celo za prvega favorita za naslov svetovnega prvaka. V osmini finala je imela nemalo težav proti umazani igri Paragvaja, ki ga je v Philadelphii izločila z 1:0. Francozi so bili ogorčeni nad grobo igro tekmecev, strelec edinega gola Kylian Mbappe pa je dejal, da tudi sami znajo igrati umazano. Strelec že svojega sedmega gola na letošnjem mundialu se je na vrhu lestvice strelcev izenačil z Argentincem Lionelom Messijem, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih, za rekorderjem Messijem zaostaja le za zadetek. V boju za strelski vrh SP ju ogroža Norvežan Erlin Hålland, ki je igral ponoči.

Niso igrali v smokingih

“Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je potrebno spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav,” je povedal Mbappe, strelec edinega gola z 11-metrovke. Zelo slab kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za Var, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem. Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps. “Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega,” meni Deschamps. Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. “Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal,” je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro. “To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu,” je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije.

Francija se bo v četrtfinalu pomerila proti Maroku, ki je v osmini finala visoko premagal Kanado s 3:0. Afriški prvak - sicer za zeleno mizo - na mundialu rešuje čast afriškega nogometa in potrjuje vlogo skritega favorita iz ozadja. Maroko je bil že pred štirimi leti v Katarju prvi afriški polfinalist v zgodovini SP. Maročani so že sredi prvega polasa ostali brez ključnega igralca in novega člana Bayerna Ismaela Saibarija. Za afriško ekipo je dva zadetka dosegel dosegel edini v Maroku rojeni član ekipe Azzedine Ounahi.

Izločilni del svetovnega prvenstva Osmina finala Kanada: Maroko 0:3 (0:0) Paragvaj: Francija 0:1 (0:0) Četrtfinalni par je Maroko: Francija sinoči, ponoči Brazilija: Norveška Mehika: Anglija danes 21.00 - Portugalska: Španija jutri 02.00 - ZDA: Belgija 18.00 - Argentina: Egipt 22.00 - Švica: Kolumbija

Belgijci se ne marajo med sabo

Tretji gostitelj prvenstva, ZDA, v osmini finala v noči na torek čaka na Belgijo, ki je izkoristila harakiri Senegala, ko je iz 0:2 v nekaj minutah izid obrnila v 3:2. Odnosi v belgijski ekipi niso najboljši. Na posnetkih belgijskega veselja po tekmi v Seattlu, je bilo opaziti, da se največja zvezdnika reprezentance Kevin De Bruyne in Thibaut Courtois nista skupaj veselila napredovanja v osmino finala. Spor dveh najbolj izpostavljenih zvezdnikov belgijske izbrane vrste sega v leto 2013, ko je De Bruynova tedanja partnerica Caroline Lijnen začela razmerje s Courtoisom. Po Vincentu Kompanyju je kapetanski trak prevzel Eden Hazard, po njem pa je vlogo vodje ekipe dobil Yourij Tielemans, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu eden ključnih igralcev rdečih, tudi dvakratni strelec proti Senegalu.

Tielemans velja za enega najbolj povezovalnih členov v belgijski reprezentanci, ki jo vodi francoski strokovnjak Rudi Garcia. A tudi nesojeni vodja belgijske slačilnice se je v drugem premoru za osvežitev med tekmo s Senegalom zapletel v oster verbalni dvoboj z Leandrom Trossardom, ki ga je moral prekiniti izkušeni napadalec Lukaku.