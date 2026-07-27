Matej Erjavec: “Nihče, ki je tja odšel, se ni vrnil boljši”
Številni mladi slovenski košarkarice in košarkarji se v zadnjem času množično odpravljajo v ameriško študentsko košarkarsko ligo (NCAA). Predstavniki slovenske košarke ob tem poudarjajo, da mladim igralcem zaradi finančnih koristi privoščijo igranje v domovini košarke, a ob tem izražajo bojazen, da bo to izpraznilo slovenski košarkarski bazen.
Po besedah predsednika Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Mateja Erjavca reprezentančno udejstvovanje največkrat odpovejo tisti, ki se na ameriške univerze odpravljajo prvič oziroma se prepišejo na drugo univerzo. “Igralci imajo določene obveznosti, ki jih morajo tam opraviti. Urban Klavžar je jasno priznal, da mu Američani niso dovolili oditi na reprezentančni zbor zaradi manjše poškodbe, in nismo mogli narediti ničesar,” je povedal Erjavec.
Sistemske rešitve, s katero bi preprečili odliv igralcev iz Evrope v NCAA, za zdaj ni videti. Erjavec, ki poleg funkcije predsednika KZS opravlja še funkcijo podpredsednika Fibe Europe, je glede tega sicer dejal, da je o omenjeni problematiki že pred časom tekla beseda na izvršnem odboru Mednarodne košarkarske zveze (Fiba), katerega član prav tako je. Pri tem se mu je zdel najbolj zanimiv odziv predstavnice ZDA. “Ko smo začeli sprejemati akcijski načrt z namenom preprečevanja odhodov igralcev, nam je rekla samo: 'good luck guys' (vso srečo, fantje). Njene besede smo razumeli v smislu, da se bomo z NCAA lahko še kaj dogovorili, a s 30 najmočnejšimi univerzami bo to precej težje, ker jim tega najverjetneje ne bo treba upoštevati.”
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