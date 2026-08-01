Mednarodna nogometna zveza po ostrih odzivih opustila načrt za dovoljenje zasebnih naložb

Petinpetdeset članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem.

ZÜRICH > "Po tem, ko smo skrbno poslušali vsa mnenja, je postalo jasno, da je projekt izzval delitve, ki, ne glede na stopnjo podpore, niso več v interesu cilja, ki smo ga z njim želeli doseči," je sporočil Infantino.

Fifa je v torek napovedala oblikovanje hčerinske družbe FFE, ki naj bi s tujimi vlagatelji nogometu zagotovila več kot štiri milijarde dolarjev svežega kapitala. Glavni očitek novici je bilo dejstvo, da je to storila brez posvetovanja s članicami, pa tudi strah pred vplivom na nogomet, ki bi ga pridobili zasebni vlagatelji, saj podrobnosti dolgo niso bile znane.

Predlog Fife, ki ga je sredi tedna poslala svojim članicam, je predvideval prodajo deleža trženjskih pravic do SP in drugih tekmovanj pod okriljem Fife prek novoustanovljenega podjetja za trženjske dejavnosti. Zasebni vlagatelji bi lahko kupili manjšinske deleže v tem podjetju, katerega skupno vrednost je Fifa ocenila na 20 milijard ameriških dolarjev (17,35 milijarde evrov). Od tega naj bi bil v prvi fazi na voljo 20-odstotni lastniški delež.

Ob potrditvi predloga bi nacionalne zveze prejele enkratno plačilo 20 milijonov dolarjev (17,35 milijona evrov) in povečanje zneska financiranja v letih od 2027 do 2030 z osem na 20 milijonov dolarjev (s sedem na 17,35 milijona evrov). Po besedah Infantina naj bi bila to "zlata priložnost za veliko okrepitev razvoja igre po vsem svetu".

Soglasno izglasovali bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife

Petinpetdeset članic Evropske nogometne zveze (Uefa), ki jo vodi slovenski predsednik Aleksander Čeferin, je 30. julija na nujnem sestanku soglasno izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem.

Napovedali so bojkot vseh tekmovanj pod okriljem Fife, vključno s svetovnim prvenstvom za moške in ženske ter svetovnim prvenstvom za klube. Prvič bi lahko to veljalo že oktobra, ko so na sporedu dodatne kvalifikacije za žensko svetovno prvenstvo.

Dan pozneje sta Azijska nogometna zveza (AFC) in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) v boju proti predlogu podprli Uefo, a brez grožnje bojkota. Po kritikah več mednarodnih zvez je nato v petek odstopil še Infantinov višji svetovalec Carlos Cordeiro. "To je slab posel za članice Fife, slab posel za nogomet in slaba rešitev za dolgoročno prihodnost nogometne igre," je zapisal Cordeiro, sicer nekdanji predsednik nogometne zveze ZDA.

"Nogomet je osrednji del mojega življenja in po več kot 35 letih v bančništvu razumem tako vrednost njegovega premoženja kot tudi posledice, ki jih prinaša njegova delna odprodaja. Zato je treba ta predlog zavrniti," je dodal. Jasno je poudaril, da sam v ta predlog ni bil vpleten in mu odločno nasprotuje.

"Predlog Fife za prodajo deleža tržnih pravic zasebnim vlagateljem je v mnogih pogledih nedorečen," je 30. julija za STA dejal predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović. "Zadeva ima zanj mnogo vzporednic s propadlo evropsko klubsko superligo, le da zadeva reprezentančni nogomet, in je nesprejemljiva."

Dokument, poln nedorečenosti

Prvi mož slovenskega nogometa je za STA potrdil, da je tudi NZS prejela dokument Fife s predlogom za ustanovitev podjetja, ki bi tržilo komercialne pravice. "Poleg občutka, da gre pri predlogu za lasten projekt Infantina, ki ni bil usklajen z organi mednarodne zveze, je dokument poln nedorečenosti, predvsem o prihodnjih razmerjih med Fifo in zasebnimi partnerji, je ocenil Mijatović.

Pri tem pa manjkajo številne podrobnosti, je dodal Mijatović. "Nikjer iz tega dokumenta ni jasno, kako bi se prihodki povečevali, kakšna bi bila lastniška struktura tega podjetja v prihodnje, kdo bi izvajal aktivnost trženja, kako bi se ta sredstva delila. Edino zagotovilo Fife je, da bodo športne odločitve oziroma organizacijske in tekmovalne ostale nedotaknjene."

Mijatović je tako potrdil, da narava predloga spominja na propadli predlog evropske klubske superlige. "Gre za to, da se v nogomet potegnejo zunanji partnerji in da se od tega sodelovanja pričakuje bistveno večje prihodke, a da ob tem ni jasno, kaj bi to prineslo nogometu in posameznim zvezam. Na dolgi rok pa mislimo, da bi bilo to zelo škodljivo. Zaradi tega v nobenem primeru ne moremo pristati na to, kar smo prejeli od Fife. Nogomet ni naprodaj," je zatrdil Mijatović.

Podobno mnenje je imelo tudi veliko drugih članic Fife, predstavniki navijačev in drugi, ki delujejo v nogometu. Tudi zaradi vpliva na koledar tekmovanj, ki bi se zagotovo povečal in s tem zaradi večjega števila tekem vplival tudi na zdravje nogometašev. Očitki so bili tudi, da bi kapital prevladal nad športnimi cilji.

Azijska nogometna konfederacija, ki zastopa 47 držav članic, je že pozdravila umik načrta Fife. "Vsako pobudo, ki bi lahko vplivala na svetovni nogomet, bi bilo treba pravočasno, pregledno in smiselno predstaviti in razpravljati s konfederacijami, svetom Fife, združenji članic in drugimi deležniki," je v izjavi zapisala organizacija s sedežem v Kuala Lumpurju.