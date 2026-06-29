Metod Jurhar iz Kopra v Romunijo
Šport
29. 06. 2026, 16:16 , posodobljeno: 29. 06. 2026, 16:16
Slovenski nogometni vratar Metor Jurhar se iz Kopra seli k romunskemu Voluntariju, je na družbenih omrežjih potrdila romunska zasedba. Slednja ni sporočila podrobnosti pogodbe, ki jo je 28-letnik podpisal.
KOPER > Jurhar je od sezone 2024/25 branil za Koper in v vseh tekmovanjih zbral 70 nastopov. Pred tem je bil član Celja in v njegovem dresu odigral 67 tekem, zdaj pa se prvič seli na tuje.
V prejšnji sezoni je na 38 tekmah prejel 57 golov, kanarčkom pa je pomagal do končnega drugega mesta v Prvi ligi Telemach in mesta v kvalifikacijah za konferenčno ligo.
Jurhar je en nastop vpisal tudi za slovensko mladinsko reprezentanco leta 2018.
Koper se je pred naslednjo sezono, ki jo bo začel z gostovanjem pri Nafti 17. julija, okrepil s Filipom Bačkuljo, Alvarom Roncalom in Bagalyjem Diawaro.
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