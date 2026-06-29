Metod Jurhar iz Kopra v Romunijo

KOPER > Jurhar je od sezone 2024/25 branil za Koper in v vseh tekmovanjih zbral 70 nastopov. Pred tem je bil član Celja in v njegovem dresu odigral 67 tekem, zdaj pa se prvič seli na tuje.

V prejšnji sezoni je na 38 tekmah prejel 57 golov, kanarčkom pa je pomagal do končnega drugega mesta v Prvi ligi Telemach in mesta v kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Jurhar je en nastop vpisal tudi za slovensko mladinsko reprezentanco leta 2018.

Koper se je pred naslednjo sezono, ki jo bo začel z gostovanjem pri Nafti 17. julija, okrepil s Filipom Bačkuljo, Alvarom Roncalom in Bagalyjem Diawaro.