Mladi voznik Škulj pred osemkratnim prvakom Turkom

ŽELEZNIKI • Tretji reli sezone državnega prvenstva je postregel z desetimi hitrostnimi preizkušnjami, dolgimi 95 kilometrov. Dve sta v okolici Podbrda potekali tudi po primorskih cestah občine Tolmin. Skupno so morali dirkači po zavitih cestah - pretežno v škofjeloškem hribovju občin Železniki in Gorenja vas Poljane - prevoziti 152 kilometrov. Med 58 posadkami je z vsem najhitreje opravila zasedba AMD Gorica Mark Škulj - Uroš Ocvirk. Fanta sta za ves reli porabila uro in dve minuti (1:02,30). Po serpentinastih cestah sta s škodo fabio RS R 2 drvela s povprečno hitrostjo 91,69 kilometra na uro. Zahtevna trasa je sicer zahtevala deset odstopov.

Reli Železniki je dobila posadka AMD Gorica Mark Škulj - Uroš Ocvirk. Foto: Igor Mušič Foto: Igor Mušič

Po tehnični plati sta imela zmagovalca med avtomobili najsodobnejšega razreda R2 kar hudo konkurenco, saj je s takšnimi dirkalniki startalo deset posadk. Rekorder po številu naslovov prvaka, Idrijčan Rok Turk je s sovoznico Blanko Kacin (imaga svoje Dirkalno društvo Logatec) in hyundaiem i20 N R2 na koncu zaostal le za sekundo (1:02,31). Popolno primorsko zmagoslavje v generalni razvrstitvi sta z bronom dopolnila člana Športnega društva RP iz Zadloga nad Idrijo, Klemen Kovačič in Matic Dolenc s citroenom C3 R2 (1:04,18).

Mark Škulj se je tako utrdil na vrhu generalne razvrstitve sezone in še v seštevku mladih voznikov. Pred prihodom na Gorenjsko je od Železnikov več pričakovala druga posadka državnega prvenstva. Člana AK Ajdovščina motorsport Marko Grossi in Tara Berlot sta imela s svojim citroenom c 3 r 2 nekaj težav. Na dveh vstopnih časovnih kontrolah sta si nabrala minuto in deset sekund kazni in končala na četrtem mestu (1:04,44).

Primorski vozniki so odličja osvajali v prav vseh nižjih tekmovalnih razredih, kar je za navijače velika spodbuda, da se odpravijo na nekoliko daljšo pot na naslednji reli državnega prvenstva, ki bo 21. in 22. avgusta. To bo reli Dolina zelenega zlata v okolici Žalca.