Moški jutri z Ukrajinci, ženske v soboto s Švedinjami

Medtem, ko bo jutrišnje dogajanje na Ljubljanici - na plavajoči ploščadi med Novim trgom in Tromostovjem - od 9. do 23. ure predvsem promocijski spektakel pri nas še eksotične discipline igranja odbojke na vodi (organizatorji iz OZS obljubljajo tudi mednarodno udeležbo, seveda pa ne bo manjkalo ponudbe okrepčil, glasbe in plesa), bo vzdušje jutri ob 14.45 v dvorani Maksa Pečarja v ljubljanskem predmestju Črnuče bolj resno. Na pripravljalni tekmi pred tretjim (zadnjim) delom moške svetovne lige narodov se bosta pomerili sosedi na lestvici 18-članske elite svetovne odbojke - četrta Slovenija (s kar štirimi Primorci na igrišču in v strokovnem štabu) in peta Ukrajina.

Slovenci, pri katerih sta v strokovnem štabu Gregor Jerončič in Dejan Vinčić (pomočnika selektorja) na igrišču pa stebra obrambe Kanalca Jani Kovačič in Grega Okroglič, bodo imeli vrhunsko generalko pred zadnjim turnirjem rednega dela lige, ki bo odod 15. do 19. julija v Beogradu. Ukrajinci proti Slovencem v Beogradu ne bodo igrali, so pa izvrsten testni tekmec, z dvema zvezdniškima posameznikoma: Dmitrom Jančukom - najboljšim serverjem lige narodov in z Jurijem Semenjukom, ki je tretji najboljši bloker lige. Slovenci imajo večjo kolektivno izenačnost, statistično pa v ligi izstopajo podajalec Uroš Planinšič (tretji v ligi po natančnosti), napadalec Nik Mujanović in bloker Jan Kozamernik (oba četrta na svojih igralnih mestih).

Ženska liga narodov na nitki

Liga narodov je tema tudi v slovenski ženski reprezentanci, kjer v prvi postavi igrajo kanalska organizatorka Eva Pavlović Mori Zarečje, Rusija) , libero Ankarana Emi Jurić in v novogoriškem Gen-i volleyju vzgojena sprejemalka Fatoumatta Sillah, rezervistki sta napadalka Polona Frelih in blokerka Ajda Gornjec Hodnik (obe Gen-i volley) pomočnik selektorja pa je novogoriški trener Borut Kralj.

Slovenke so si s prebojem v finale evropske lige naredile izhodišče za uvrstitev v ligo narodov, a jim bo šlo v tem boju zelo tesno. Po sinočnjem porazu na prvi finalni tekmi s Švedsko na gostovanju v Őrebroju (2:3) je naša reprezentanca padla na 17. mesto svetovne lestvice. Konkurentka za vstop v ligo Argentina jim je na 18. mestu (to še zadnje vodi v ligo narodov) tik za petami, do konca julija pa ima še možnost izboljšati točke na južnoameriškem pokalu. Skoraj enako priložnost za preboj v ligo narodov ima preko istega pokala še prva zasledovalka Argentine, Mehika. Slovenija ima za izboljšanje položaja do konca meseca, ko bo takrat aktualen seštevek točk odločil o udeležencih lige narodov v prihodnjem letu, le še eno priložnost - sobotno odločilno povratno finalno tekmo s Švedsko, ki bo ob 20.30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod.

S Švedsko se bo Slovenija borila na dveh frontah hkrati - za zmago v evropski ligi in za uvrstitev v ligo narodov, saj je slovenski tekmec za uvrstitev v ligo tudi Švedska, ki se na svetovni lestvici nahaja tik za Mehiko. Slovensko izhodišče - vsaj za zmago v evropski ligi - je solidno. Na sinočnji prvi finalni tekmi na Švedskem so imele Slovenke vse v svojih rokah, odločale pa so malenkosti v ključnih trenutkih.

Kanalec Jani Kovačič in Mariborčan Alen Pajenk sta nepogrešljiva v prvi postavi Slovenije. Foto: Aleš Oblak Foto: Aleš Oblak

Selektor Alessandro Orefice je s preizkušeno udarno prvo postavo po težavah v prvem nizu ustavil Švedski nalet. Eva Pavlović Mori je dobro delila žoge, Fatoumatta Sillah, (najbolj učinkovita Slovenka, 29 točk) je v napadu in na servisu odločno odgovarjala soigralki pri italijanskem Coneglianu (letos tretji v ligi prvakov!), prvi napadalki te zvezdniške ekipe, Isabelli Haak - s 35 točkami sicer vendarle igralki tekme. Kapetanka Saša Planinšec (Lodz, Poljska) je dala pričakovan prispevek (15 točk), v napadu in obrambi pa so bile z dvomestnim številom točk solidne tudi Maša Pucelj (Cuneo), Nika Milošič (Firence) in Lorena Lorber Fijok (Voluntari, Romunija). Ob tem je Emi Jurič brezhibno igrala v obrambi.

To je bila dobitna kombinacija v drugem in tretjem nizu, ki so ga Slovenke dobile, in do končnice četrtega, ko bi naša dekleta morala tekmo zaključiti. Sillah in Pavlović Mori sta priborili zaključni žogi. Niki Milošič nato ni uspelo priti mimo švedskega bloka, sledila pa je še zgrešena žoga Maše Pucelj. Darili so Švedinje z veseljem izkoristile.

Odločitev je tako padla v petem nizu, kjer se je žal zgodba o zamujeni slovenski priložnosti ponovila. Naša dekleta so imela vse v svojih rokah do izenačenja na 13. točki, po tem pa je zmagovalca odločila posamična kakovost najvišje na igrišču (195 cm) Isabelle Haak in njene sestre Anne Haak (članica univerze Madison, ZDA, skupno 14 točk).

Isabellina slovenska soigralka pri Coneglianu Fatoumatta Sillah je dogajanje na Švedskem in možnosti doma ocenila takole: "Tekma ni bila slaba, a smo imele še vedno preveč padcev v igri. Predvsem moramo v Ljubljani servirati precej bolje, da bi še bolj omejile napadalni učinek Isabelle Haak. Tudi doma bodo odločale podrobnosti. Smo na ravni tekmic. Lahko igramo še boljše in upam, da nam bo to pred našimi navijači uspelo."

Emi Jurič je dodala: "Zelo smo razočarane. Večji del tekme smo dobro igrale, tudi na servisu. Upam, da bomo v Ljubljani pred našimi navijači dobile povratno tekmo, po kateri bo za zmago v evropski ligi treba zmagati še v dodatnem zlatem nizu.Švedinje bomo morali celo tekmo s pritiskom servisa in močnega napada odmikati od mreže. Tudi na sprejemu smo lahko boljše, kot smo bile na prvi tekmi. Predvsem moramo, po tem, ko smo imele svoje priložnosti že na Švedskem, verjeti vase."

Švedska pa nista samo sestri Haak. Omejiti bo treba tudi učenek Hanne Hellvig, članice poljske ekipe Opole, ki je Slovenkam nasula 15 točk. Slovenke bi morale uveljaviti prednost večjega števila v tujini izkušenih igralk, ki lahko dosegajo točke.