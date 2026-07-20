Na ameriških brzicah bo že zadišalo po Los Angelesu

OKLAHOMA CITY • Letos so v mednarodni kajakaški zvezi izpeljali svojevrstno rošado med obema velikima tekmovanjema v letih, ko ni olimpijskih iger. Tako bo evropsko prvenstvo, ki je bilo praviloma na sporedu na začetku sezone oziroma spomladi, prišlo na vrsto šele v drugi polovici septembra, ko je termin rezerviran za svetovno prvenstvo. Spomladanski del letošnje sezone je bil namenjen trem tekmam svetovnega pokala. Uvodna je bila prav v Tacnu, kjer je blestela naveza Hočevarjev.

Brati in sestra, ki sta lani v tem času pobirala medalje na evropskem prvenstvu za mlajše kategorije v Solkanu, sta Sloveniji na domači postaji svetovnega pokala takoj priveslala uvrstitve na zmagovalni oder. Tudi na sledečih tekmah v Augsburgu in Pragi sta bila blizu. Še najstnik Žiga Lin Hočevar, ki je mimogrede spomladi opravil z maturo, bo v Ameriki tekmoval v dveh posamičnih disciplinah, 24-letna Eva Alina Hočevar pa celo v treh. Če temu dodamo še ekipne tekme, ju čaka res zgoščen oziroma naporen razpored, po drugi strani pa več priložnosti za vrhunski izid.

Olimpijski lov

Pri tem ne gre pozabiti, da se v Oklahomi že začenja lov na olimpijske kvote, za katere ima Slovenija vendarle dovolj želez v ognju. Bolj zaostrena utegne biti notranja konkurenca, zlasti med kanuisti. Spomnimo, na olimpijskih igrah ni ekipnih tekem, vsaka država pa ima lahko kvečjemu en čoln v posamezni disciplini. Benjamin Savšek je zastopal slovenske barve med kanuisti na zadnjih štirih olimpijskih igrah in v Tokiu leta 2021 osvojil zlato medaljo, v Parizu pa se mu je odličje izmuznilo po naknadni sodniški odločitvi. Pri 39-letih seveda nima več mladostne energije, a lahko še vedno stavi na kilometrino in izkušnje, ki mu dajejo potrebno mirnost na največjih tekmovanjih.

Luka Božič je imel to smolo, da se je temeljito lotil tekmovanja v enojcu, ko je bil Savšek na vrhuncu oziroma je dosegel polno tekmovalno zrelost. Kanuist Soških elektrarn se je tako moral poleg ekipnih medalj v zadnjem desetletju v posamični konkurenci zadovoljiti z uvrstitvami na zmagovalni oder na preostalih tekmovanjih. kot sta svetovni pokal ali svetovno prvenstvo, kjer je bil leta 2019 denimo že bronast.

Slovenska reprezentanca na SP Kanu, moški: Luka Božič, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek; Kanu, ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak, Alja Kozorog; Kajak, moški: Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Lan Tominc; Kajak, ženske: Eva Alina Hočevar, Lea Novak; Kajakaški kros: Žiga Lin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Lea Novak.

Ameriške sanje

Sicer pa ima Božič lepe spomine tudi na zadnje svetovno prvenstvo, ki so ga gostile ZDA. Leta 2014 je s Sašem Taljatom v Deep Creeku osvojil naslov v dvojcih. ki so po letu 2016 in igrah v Riu kar hitro izginili z olimpijskega sporeda. Božič je nato vse moči preusmeril v enojec, pri čemer ga je v zadnjih sezonah oviralo poškodovano koleno. Tudi letošnja popotnica ni bila optimalna. Da je konkurenčen, je 35-letni Mostar sicer že dokazal s posamičnimi vožnjami.

Res pa je, da čas dela za najmlajšega Žigo Lina Hočevarja, ki je letos naredil občuten (rezultatski) korak naprej tudi v krosu. V Oklahomi je marca tudi dobil pregledno tekmo, čeprav razmere na vodi niso primerljive z aktualnimi, ko bodo veslali za odličja na svetovnem prvenstvu. Pri kajakaših bo zanimivo videti, ali se lahko 43-letni Peter Kauzer še kosa z mlajšimi kolegi. Že po začetku sezone se je srebrni olimpijec iz Ria odločil za menjavo čolna.

V ženski konkurenci pa slovenski upi za vrhunsko uvrstitev slonijo na Evi Alini Hočevar. Članica Soških elektrarn Alja Kozorog bo poskušala primakniti svoj delež zlasti v ekipni tekmi kanuistk. Sicer pa bomo po današnjem posamičnem krosu jutri najprej spremljali kvalifikacije kajakašic in kajakašev, nato še ekipne tekme. V sredo kvalifikacije in ekipne tekme čakajo kanuiste in kanuistke. V četrtek sledijo polfinalne in finalne tekme za kajakašice in kajakaše, v petek polfinale in finale kanuistov in kanuistk, v soboto pa se bo svetovno prvenstvo zaključilo z izločilnimi boji v kajakaškem krosu.