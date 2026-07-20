Na ameriških brzicah bo že zadišalo po Los Angelesu
V soboto se je s slovesno otvoritvijo pričelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V Oklahomi, kjer se bodo kajakaši in kanuisti v okviru iger čez dve leti v Los Angelesu potegovali za olimpijska odličja, ima visoke cilje tudi slovensko zastopstvo. Prve komplete medalj bodo podelili že danes, ko bo na sporedu posamični kajakaški kros.
OKLAHOMA CITY • Letos so v mednarodni kajakaški zvezi izpeljali svojevrstno rošado med obema velikima tekmovanjema v letih, ko ni olimpijskih iger. Tako bo evropsko prvenstvo, ki je bilo praviloma na sporedu na začetku sezone oziroma spomladi, prišlo na vrsto šele v drugi polovici septembra, ko je termin rezerviran za svetovno prvenstvo. Spomladanski del letošnje sezone je bil namenjen trem tekmam svetovnega pokala. Uvodna je bila prav v Tacnu, kjer je blestela naveza Hočevarjev.
Brati in sestra, ki sta lani v tem času pobirala medalje na evropskem prvenstvu za mlajše kategorije v Solkanu, sta Sloveniji na domači postaji svetovnega pokala takoj priveslala uvrstitve na zmagovalni oder. Tudi na sledečih tekmah v Augsburgu in Pragi sta bila blizu. Še najstnik Žiga Lin Hočevar, ki je mimogrede spomladi opravil z maturo, bo v Ameriki tekmoval v dveh posamičnih disciplinah, 24-letna Eva Alina Hočevar pa celo v treh. Če temu dodamo še ekipne tekme, ju čaka res zgoščen oziroma naporen razpored, po drugi strani pa več priložnosti za vrhunski izid.
Olimpijski lov
Pri tem ne gre pozabiti, da se v Oklahomi že začenja lov na olimpijske kvote, za katere ima Slovenija vendarle dovolj želez v ognju. Bolj zaostrena utegne biti notranja konkurenca, zlasti med kanuisti. Spomnimo, na olimpijskih igrah ni ekipnih tekem, vsaka država pa ima lahko kvečjemu en čoln v posamezni disciplini. Benjamin Savšek je zastopal slovenske barve med kanuisti na zadnjih štirih olimpijskih igrah in v Tokiu leta 2021 osvojil zlato medaljo, v Parizu pa se mu je odličje izmuznilo po naknadni sodniški odločitvi. Pri 39-letih seveda nima več mladostne energije, a lahko še vedno stavi na kilometrino in izkušnje, ki mu dajejo potrebno mirnost na največjih tekmovanjih.
Luka Božič je imel to smolo, da se je temeljito lotil tekmovanja v enojcu, ko je bil Savšek na vrhuncu oziroma je dosegel polno tekmovalno zrelost. Kanuist Soških elektrarn se je tako moral poleg ekipnih medalj v zadnjem desetletju v posamični konkurenci zadovoljiti z uvrstitvami na zmagovalni oder na preostalih tekmovanjih. kot sta svetovni pokal ali svetovno prvenstvo, kjer je bil leta 2019 denimo že bronast.
Ameriške sanje
Sicer pa ima Božič lepe spomine tudi na zadnje svetovno prvenstvo, ki so ga gostile ZDA. Leta 2014 je s Sašem Taljatom v Deep Creeku osvojil naslov v dvojcih. ki so po letu 2016 in igrah v Riu kar hitro izginili z olimpijskega sporeda. Božič je nato vse moči preusmeril v enojec, pri čemer ga je v zadnjih sezonah oviralo poškodovano koleno. Tudi letošnja popotnica ni bila optimalna. Da je konkurenčen, je 35-letni Mostar sicer že dokazal s posamičnimi vožnjami.
Res pa je, da čas dela za najmlajšega Žigo Lina Hočevarja, ki je letos naredil občuten (rezultatski) korak naprej tudi v krosu. V Oklahomi je marca tudi dobil pregledno tekmo, čeprav razmere na vodi niso primerljive z aktualnimi, ko bodo veslali za odličja na svetovnem prvenstvu. Pri kajakaših bo zanimivo videti, ali se lahko 43-letni Peter Kauzer še kosa z mlajšimi kolegi. Že po začetku sezone se je srebrni olimpijec iz Ria odločil za menjavo čolna.
V ženski konkurenci pa slovenski upi za vrhunsko uvrstitev slonijo na Evi Alini Hočevar. Članica Soških elektrarn Alja Kozorog bo poskušala primakniti svoj delež zlasti v ekipni tekmi kanuistk. Sicer pa bomo po današnjem posamičnem krosu jutri najprej spremljali kvalifikacije kajakašic in kajakašev, nato še ekipne tekme. V sredo kvalifikacije in ekipne tekme čakajo kanuiste in kanuistke. V četrtek sledijo polfinalne in finalne tekme za kajakašice in kajakaše, v petek polfinale in finale kanuistov in kanuistk, v soboto pa se bo svetovno prvenstvo zaključilo z izločilnimi boji v kajakaškem krosu.