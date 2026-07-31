Na domačem terenu ne bo popuščanja

KOMENDA > Kolesarska vročica torej še kar traja, le da se je preselila s francoskih na slovenske oziroma gorenjske ceste. Le nekaj dn po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači Komendi, kjer bo združil prijetno s koristnim. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo povezal domače in tuje kolesarske kolege iz svetovne serije ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od Komende do Plaže na Krvavcu.

To pot bo dogodek združil dva projekta iz preteklih let. Vse skupaj se bo danes začelo s kriterijem Tadeja Pogačarja. Dirka poteka po krožni progi, pri čemer kolesarji odpeljejo 35 krogov, dolžine 980 metrov. Kot na vseh kriterijskih dirkah kolesarji zbirajo točke na letečih ciljih, seštevek pa da zmagovalca. Prijatelj in moštveni kolega iz ekipe UAE Emirater ter tretji z dirke po Franciji, Isaac del Toro je malo v šali malo zares že napovedal, da bo učenec tokrat prekosil učitelja, a ne gre pričakovati, da mu bo Pogačar prepustil zmago na domačem terenu, kot se je to zgodilo v drugi etapi Toura v Barceloni.

Pogačarjev izziv bo minil brez Tadejeve spremljevalke Urške Žigart. Potem ko je okrevala po grdem padcu in zlomu čeljusti na dirki po Švici ter kralja Toura v nedeljo pričakala na Elizejskih poljanah, bo jutri na startu ženske različice dirke po Franciji. Članica ekipe AG Soudal naj bi bila na devetdnevni preizkušnji, ki se začenja v Lozani, v boju za skupni seštevek ena od glavnih pomočnic Kim Le Court Piennar iz Mavricija.

Najprej kriterij, nato sprejem

Med ostalimi bodo na startu še Michael Matthews, Mikkel Honore, Ryan Gibbons, Pascal Ackermann, Matteo Trentin, Felix Grossschartner, Tim Wellens, Rui Costa, Matic Žumer, Jaka Primožič, Luka Mezgec, Tilen Finkšt, Matej Mohorič in Erazem Valjavec. Morda pa se zgodi še kakšno presenečenje. Po zaključku kriterija bo ob 20.45 uradni sprejem za Pogačarja, da se temperatura na zadnji julijski večer v letošnjem koledarju še lep čas ne bo spustila, pa bo poskrbel koncert Magnifica.

Sobota bo družinski dan, ko se bodo v Pogačarjevem izzivu pomerili otroci različnih starosti. Obiskovalce čaka tudi pester spremljevalni program v navijaški coni, športne in ustvarjalne dejavnosti ter številni zabavni izzivi, na oder pa bodo zvečer prišli Čuki.

V nedeljo bodo rekreativni kolesarji poskušali ugnati številko ena na svetu na tekmi S Klanca na klanec. Na trasi od Pogačarjevega domačega Klanca oziroma Komende do Plaže na Krvavcu se bo podalo približno 1200 kolesarjev, nekaj minut pozneje jih bo začel loviti Pogačar.

Po koncu vzpona se bo dogajanje vrnilo v Komendo, kamor bo Pogačarja s Krvavca s helikopterjem pripeljal skakalni as Domen Prevc. Sledilo bo druženje in razglasitev zmagovalcev na dobrodelni dražbi Pogačarjevih predmetov in slovesnost ob zaključku tridnevnega kolesarskega festivala. Celoten izkupiček dražbe bo šel Fundaciji Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladostnikom s hujšimi boleznimi ter njihovim družinam.