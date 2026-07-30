Na Kitajskem so si priigrali še dve tekmi za medaljo

Pričakovano so se slovenski odbojkarji morali pošteno potruditi za zmago nad ambicioznimi Turki, ki so ob krstnem nastopu na zaključnem turnirju Lige narodov skušali kar najbolje izkoristiti ponujeno priložnost. Ne prvič so se izkazali za trd oreh, čeprav so izbranci Fabia Solija delo opravili v treh nizih, a drugi in tretji sta bila maratonska in bi se lahko zasukala tudi drugače.

Slovenski selektor ni eksperimentiral. V udarni šesterki so zaigrali že preverjeni aduti z edinim liberom, s katerim je ob poškodovanem Janiju Kovačiču prispel na Kitajsko, Gregom Okrogličem. Mlajši Kanalec se ni ustrašil izziva, pri sprejemu in obrambnih posredovanjih je deloval zanesljivo, rešil pa je tudi par žog, ko so si Turki vnaprej pripisali točko.

Od višine se ne zvrti

Sicer pa je slovenski napad dobro organiziral Uroš Planinšič. Posebej učinkovito je dobršen del tekme deloval prvi ritem z najvišjim odbojkarjem na igrišču Sašem Štalekarjem, ob težjih žogah pa je glavno breme prevzel Rok Možič, ki je zlasti v drugem in tretjem nizu občutno dvignil raven svoje igre. Slovenija je ob kapetanskem prispevku Tineta Urnauta sicer sorazmerno gladko dobila prvi niz, čeprav so ji Turki dihali za ovratnik in celo izenačili na 20. točki.

V odločilnih trenutkih pa so Solijevi izbranci unovčili tudi (zmagovalne) izkušnje oziroma so storili manj napak od Turkov, ki so se zanašali na napadalni navdih Adisa Lagumdžije. Zadnjo besedo v prvem nizu je imel slovenski korektor Nik Mujanović, ki je v Beogradu in tudi Ningboju v tej vlogi zamenjal poškodovanega Tončka Šterna. Dosegel je 25. točko in prvi niz je bil arhiviran.

Odbojka • rezultati Liga narodov • zaključni turnir, četrfinale, včeraj - Slovenija: Turčija 3:0 (21, 33, 37), KItajska: Japonska 1:3 (23, -23, -16, -23); danes ob 9. uri - Italija: ZDA; ob 13.30 - Poljska: Ukrajina; sobota, polfinale, ob 9.. uri in ob 13.30; nedelja, za tretje mesto ob 9. uri; za prvo mesto, ob 13.30.

Maratonsko nadaljevanje

Zato pa so se v nadaljevanju morali slovenski odbojkarji precej bolj potruditi. Pot do zmage je bila še dolga, čeprav v drugem nizu ni kazalo tako. Ko je Klemen Šen po vstopu v igro s servisnim vložkom tehtnico nagnil na stran Slovenije, se je zdelo, da je le vprašanje časa, kdaj bo izkoristila zaključno žogo. Potrebovala jih je celo vrsto, vse skupaj pa se je močno zavleklo, preden je slovenski blok postavil piko na i.

Tretji niz je bil še daljši, bližje zmagi pa so bil Turki, ki so za razliko od drugega niza, ko si niso priigrali niti ene zaključne žoge, bili nadvse blizu znižanju zaostanka. V slovenski vrsti je za dragoceno osvežitev zlasti v bloku poskrbel Janž Kržič in Sloveniji priigral pri izidu 24:23 tudi prvo zaključno žogo za končno zmago. Turki so jo ubranili in v nadaljevanju prevzeli pobudo, ki pa je niso kronali. Tudi po zaslugi zbranosti in nepopustljivosti slovenske vrste, ki se je reševala tudi že iz navidez izgubljenih položajev.

Možič je bil v končnici tretjega niza zanesljiv pri zaključevanju napadov, preden je piko na i slovenskemu preboju v polfinale z blokom pritisnil Mujanović. “Najprej moramo proslaviti ta uspeh, saj to, kar smo prikazali in dosegli do zdaj, ni nekaj samoumevnega. V zadnjem nizu nismo imeli pravega ubijalskega instinkta, vendar imamo v ekipi veliko izkušenih igralcev. V določenih trenutkih smo začeli preveč razmišljati in tako izgubili pravi ritem svoje igre. Med tekmo sem igralcem rekel, naj bodo sproščeni. Potruditi se moramo, da čim bolje serviramo, držimo žogo čim višje, vse to pa je mogoče doseči le, ko odigraš veliko tekem na tej ravni,” je povedal Soli.