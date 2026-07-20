Na Kitajskem so začeli in bodo tudi končali

BEOGRAD • Slovenski odbojkarji so torej tudi brez poškodovanih Tončka Šterna in Janija Kovačiča v srbski prestolnici izpolnili osnovni cilj. Mujanović je proti Turčiji, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slobodan Kovač, nase znova prevzel breme napadalno breme, v obrambi oziroma kot prosti igralec pa je bil zanesljiv njegov 22-letni vrstnik Grega Okroglič. Proti Turkom pa so morali še nekateri soigralci izstopiti iz sence Alena Pajenka, Jana Kozamernika in Roka Možiča, ki so obsedeli na razervni klopi.

Selektor Fabio Soli je torej razširil reprezentančni nabor, kar je tudi eden od smotrov lige narodov, v kateri so slovenski odbojkarji sinoči s Srbijo sklenili redni del tekmovanja, ki je za 18 sodelujočih ekip postregel z dvanajstimi dvoboji. Predzadnjega je torej Slovenija odigrala s Turčijo. Premešana zasedba je tudi proti ekipi, ki je imela do medsebojnega soočenja le en poraz več, pokazala, da je slovenski odbojkarski bazen globlji, kot smo se nadejali, in da po postopnem slovesu zlatega rodu ne bo zazevala luknja.

Slovenija: Turčija 3:1 Arena Beograd, gledalcev 1500 • sodnici: Boulanger (Belgija) in Lot (Italija); po nizih: 22, -20, 21, 23. Slovenija: Pajenk, Planinšič 2 (2 asa), Kozamernik, Marovt 4 (1 as), Bračko 6 (2 asa), Štalekar 10 (1 blok), Okroglič, Urnaut 8, Možič, Mujanović 27 (4 asi), Ja. Kržič 9 (1 as, 2 bloka), Jo. Kržič, Najdič, Šen 1. Selektor: Fabio Soli. Turčija: Gürbüz, Tümer 7 (1 as, 1 blok), Baltaci, Matić, Yüksel 11 (1 blok), Bedirhan 8 (3 bloki), Kirkit, M. Lagumdžija 3, A. Lagumdžija 27 (1 as, 1 blok), Yenipazar 3 (1 as, 1 blok), Bayraktar, Bayram 8 (1 blok), Samet, Hilmi. Selektor: Slobodan Kovač.

Različnost bogati

To je ob Odbojkarski zvezi Slovenije seveda tudi priznanje za slovensko stroko in klube, ki so pripeljali igralce na reprezentančno raven in zdomski prag. Ali pa kar v izbrano vrsto v malem, ljubljanski ACH. Soli pa je seveda pokazal odbojkarski občutek in posluh ter se obkrožil z ljudmi, ki poznajo domačo odbojkarsko sceno. Tine Urnaut pa je še vedno podaljšana roka selektorja na igrišču. Tako je bilo tudi proti Turčiji.

“Normalno je, da igramo v različnih postavah, bilo je nekaj nihanj, a mislim, da smo na pravi poti. Pomembno je, da smo v rednem delu lige narodov povečini zmagovali kljub igralskim rotacijam. Imamo vse več kakovostnih igralcev, kar je zelo dobro za našo reprezentanco,” je povedal kapetan izbrane vrste.

Dvoboj s Turki je bil sicer izenačen. Z izjemo drugega niza, ki so ga dobili tekmeci, se je odločalo v končnicah. Zelo spodbudno je, da je mlada slovenska ekipa pokazala največ, ko je bilo to najbolj potrebno.

Asi iz rokava

Skozi vso tekmo je v slovenski vrsti blestel Mujanovič. Najzaslužnejši je bil že za dobljeni prvi niz, v katerem je Slovenija po vodstvu s 16:14 tekmecem dovolila pet zaporednih točk. A po zaostanku s 16:19 je na sceno stopil slovenski korektor. Najprej z napadalnimi akcijami, nato pa še s servisi, z dvema asoma je svoji ekipi zagotovil vodstvo s 23:21, kar je zadostovalo za 1:0 v nizih.

V drugem nizu so bili Turki predvsem zaradi bloka boljši tekmec, v tretjem pa je znova odločala končnica, v kateri je imel spet glavno vlogo Mujanović. Najprej je poskrbel za vodstvo 21:18, nato je priboril še zaključno žogo, ki so jo Slovenci po napaki Turkov tudi izkoristili.

V tretjem nizu, ki se ni veliko razlikoval od prvega in tretjega, se je Mujanoviću pri zbiranju točk pridružil Rok Bračko. V zelo pomembnih trenutkih je prispeval dva asa, naprej za vodstvo 15:13 in nato še za 23:20. Prvo zaključno žogo je priboril Sašo Štalekar, tekmo pa so z napako končali kar Turki, pri katerih je sicer Adis Lagumdžija dosegel svojo točkovno kvoto, a se je moral za točke potruditi.