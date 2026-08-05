Na Livku so spravili pod streho že 44. turnir

Turistično športno društvo Livek je bilo minuli konec tedna gostitelj enega najstarejših turnirjev v malem nogometu na Primorskem, že 44. turnirja Livek. Na za tovrstna tekmovanja razmeroma redki površini - na naravni travi - se je na igrišču v tej 700 metrov visoko ležeči vasi nad Kobaridom zbralo kar 21 ekip s severne Primorske in posoškega slovenskega zamejstva. Pokal je dvignila idrijsko - cerkljanska ekipa Podmornica, ki je v finalu s 4:1 premagala moštvoT 'prawi iz Kobarida. Podmorničarji so v polfinalu ustavili zamejsko zasedbo Pod Barnas (5:0), zamejci pa so osvojili bron, potem ko so v malem finalu po kazenskih strelih s 3:2 ugnali ekipo NKS Srednje, s katero so imeli Kobaridci v polfinalu (1:2) kar veliko dela. Organizatorji so za najkoristnejšega igralca turnirja izbrali kar najboljšega strelca Maksa Lotriča (Podmornica), mrežo pa je najbolje čuval Franci Uršič (T'prawi).

Mali nogomet je zaživel tudi na planoti Gora nad Ajdovščino, kjer so doslej poleti organizirali predvsem gorske teke in smučarske skoke na napravah, prevlečenih z umetno snovjo. Tokrat je Športno kulturno turistično društvo Sinji vrh na nekoliko bolj svežem zraku 800 metrov visoko ležeče Otlice pripravilo turnir s petimi moštvi iz ajdovske občine. Turnirske zmage so se veselili v ekipi Lokavec, ki je v finalu s 5:2 premagala ajdovsko zasedbo Sado team. Obračun za tretje mesto je pripadel domačemu moštvu Sinji vrh, ki je bilo po kazenskih strelih s 3:1 boljše od sosedov, ekipe Šank united iz bližnje vasi Gozd in okolice. Posamične nagrade so prejeli najboljši igralec Erik Krečič, najučinkovitejši strelec Aljaž Bolko (oba Lokavec) in najzanesljivejši vratar Matej Kavčič (Sinji vrh).

Tudi naslednji turnir bo v za poletne vročinske razmere primernem kraju - na 700 metrov visoko ležečih Ponikvah nad Slapom ob Idrijci, kjer je svojo pot pred leti začel danes tekmovalno že upokojeni primorski rekorder (213 m) v smučarskih poletih in zmagovalec tekme svetovnega pokala, Jaka Hvala, ki pa se dobro znajde tudi z žogo. Tekmovanje na travi bo v jutri in v soboto od 18. ure dalje. Prijave (še do konca današnjega dne) in informacije: Klemen Grahelj, telefon 031 496 034.