Na Švedsko po dobro izhodišče za Ljubljano
Slovenska članska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes ob 18. uri - tudi s petimi Primorkami - v švedskem mestu Örebro igrala prvo finalno tekmo evropske lige z domačo izbrano vrsto, ki je na svojem igrišču favorit, a ima v skupnem seštevku Slovenija lepe možnosti, da osvoji ligo, saj bo povratno tekmo igrala v soboto v Ljubljani. Etapni cilj na Švedskem je predvsem dobro izhodišče za domačo tekmo.
ÖREBRO • Selektor Alessandro Orefice, čigar pomočnik je novogoriški trener Borut Kralj, je polfinalni uspeh proti Slovaški dosegel s tremi predstavnicemi primorske odbojke, s kanalsko podajalko Evo Pavlović Mori (ruska pokalna prvakinja z Zarečjem), v novogoriškem Gen-i Volleyju vzgojeno sprejemalko Fatoumatto Sillah (obenem je tudi druga napadalka) in ankaransko prosto igralko Emi Jurič. Pričakovati je, da bodo tudi na Švedskem ta dekleta nosila pomemben del bremena. Na Švedsko potujeta tudi rezervistki novogoriškega kluba, napadalka Polona Frelih in blokerka Ajda Gornjec Hodnik. Preostale ključne igralke reprezentance so Mariborčanke Lorena Lorber Fijok (sprejemalka, Voluntari, Romunija), blokerki Saša Planinšec (Lodz, Poljska) in Nika Milošič (Firence, Italija) ter kamniški napadalki Eva Zatkovič (Yollari, Turčija) in Maša Pucelj (Cuneo, Italija).
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