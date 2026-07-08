Na Švedsko po dobro izhodišče za Ljubljano

Slovenske odbojkarice so se tudi s primorsko pomočjo uvrstile v finale evropske lige.

ÖREBRO • Selektor Alessandro Orefice, čigar pomočnik je novogoriški trener Borut Kralj, je polfinalni uspeh proti Slovaški dosegel s tremi predstavnicemi primorske odbojke, s kanalsko podajalko Evo Pavlović Mori (ruska pokalna prvakinja z Zarečjem), v novogoriškem Gen-i Volleyju vzgojeno sprejemalko Fatoumatto Sillah (obenem je tudi druga napadalka) in ankaransko prosto igralko Emi Jurič. Pričakovati je, da bodo tudi na Švedskem ta dekleta nosila pomemben del bremena. Na Švedsko potujeta tudi rezervistki novogoriškega kluba, napadalka Polona Frelih in blokerka Ajda Gornjec Hodnik. Preostale ključne igralke reprezentance so Mariborčanke Lorena Lorber Fijok (sprejemalka, Voluntari, Romunija), blokerki Saša Planinšec (Lodz, Poljska) in Nika Milošič (Firence, Italija) ter kamniški napadalki Eva Zatkovič (Yollari, Turčija) in Maša Pucelj (Cuneo, Italija).