Na Vuelti bi lahko združil prijetno s koristnim

Številka ena svetovnega kolesarstva se ponaša z res impresivno statistiko v svetovni seriji, pa naj gre za enodnevne klasike, enotedenske preizkušnje ali največje etapne dirke, v katerih se je vseskozi prebil na zmagovalni oder v skupnem seštevku. Kar zadeva Tour, je petim rumenim majicam treba dodati še drugi mesti ob preostalih dveh nastopih na dirki po Franciji. Na italijanskem Giru je edinkrat zavrtel pedala predlani in premočno zmagal, pri čemer je rožnati simbol primata nosil od druge etape naprej.

Najslabši izid na tritedenskih dirkah je s tretjim mestom zabeležil leta 2019, ko je prestal ognjeni krst na Vuelti. Na tej dirki, kjer je prvo slovensko zmago na velikih etapnih preizkušnjah dosegel Primož Roglič, je Pogačar pokazal, iz kakšnega testa je. Šampionskega. Tudi Vuelto je odpeljal, kot zna, napadalno. Mimogrede je pobral tri etapne zmage.

Po jutru se dan pozna

Predzadnji dan dirke je Pogačar v gorski etapi uprizoril eno svojih značilnih poskočnic, v katerih mu tekmeci, ki so zaostali več kot minuto, niso mogli slediti, ko je pohodil pedala. S 37 kilometrov dolgim samostojnim napadom od predzadnjega kategoriziranega vzpona do cilja je pri še nedopolnjenih 21 letih postregel z akcijo, ki se je v njegovi kolesarski karieri izkazala za Pogačarjev standard. Vajo je ponovil leto kasneje na Touru, ko je v predzadnji etapi na osuplost kolesarske javnosti izpeljal fenomenalno vožnjo na čas in slekel rumeno majico Rogliču.

Pogačar torej to, kar občudujemo zadnja leta, ko je svojo prevlado dvignil na še višjo raven, počne od začetka in še prej, ko se je dokazoval na pomembnejših dirkah za mlajše kategorije. Vuelta 2019 je bila svojevrstni kažipot kolesarskim zanesenjakom oziroma tistim, ki so želeli videti, kakšna bodo prihodnja razmerja v kolesarski karavani. Pogačar je že dosegel veliko, očitno pa je napočil čas, da se pozabava tudi z dirko po Španiji.

Rad tekmuje tudi v Španiji

“Z veseljem sporočam, da se vračam na dirko po Španiji. Leta 2019 je bila to moja prva tritedenska dirka in zame izjemna izkušnja. Španija je država, ki jo rad obiskujem in v kateri rad tekmujem, zato menim, da je pravi čas za vrnitev. Motivacija za uspešen zaključek sezone je velika, Vuelta pa bo eden glavnih ciljev. Ekipa je močna in verjamemo, da bomo dosegli dobre rezultate,” je po kanalih svoje ekipe UAE Emirates sporočil Pogačar.

Čemu Vuelta ravno letos, ko bi bilo pred svetovnim prvenstvom (SP) v Kanadi nemara bolj prikladno izpeljati obe severnoameriški klasiki Veliki nagradi Quebeca in Montreala kot svojevrstno ogrevanje v lovu na tretjo zaporedno mavrično majico? Dirka po Španiji, odkar so jo iz zgodnje pomladi pomaknili na pozno poletni termin, vselej predstavlja pravo odskočno desko za SP. Za povrh Pogačar traso cestne dirke v Kanadi dobro pozna. Zaključek Vuelte 13. septembra pa nudi še dovolj manevrskega prostora za prilagoditev na šesturno časovno razliko, ki kolesarje čaka v Kanadi, in tudi za nekaj oddiha. Toliko bolj, ker bo zadnji teden Vuelte po prerezu trase manj naporen.

Lov na mavrično majico bo na sporedu 27. septembra in bo po vsej verjetnosti edina dirka, ki jo bo na SP odpeljal Pogačar, preden bo odletel na evropsko prvenstvo v Slovenijo. Pri tem ni zanemarljivo, da se bo 81. Vuelta s krajšo vožnjo na čas začela v monaški kneževini, kjer (začasno) domuje Pogačar, ki bo že na pregovorno hriboviti trasi dirke po Španiji gotovo prišel na svoj račun.

Dvojčki in trojčki na dosegu

Tudi brez padca in zloma ključnice na Touru Jonas Vingegaard ne bi branil lanske zmage na Vuelti. Danec je sicer maja z osvojitvijo Gira postal osmi kolesar, ki je dobil vse tri največje etapne dirke. Prvovrstno presenečenje bi bilo, če se ta seznam prihodnji mesec ne bi podaljšal. Tudi sicer velja, da je zmagoviti dvojček Tour-Vuelta v istem koledarskem letu lažje uresničljiv kot Giro-Tour, ki je Pogačarju uspel predlani, ko se ga je napeljevalo tudi na šampionski trojček z dirko po,Španiji, za katero mu letos ne bo treba na še ene višinske priprave.

Ekipa UAE Emirates je sicer včeraj kot prva sporočila imena osmerice kolesarjev za Vuelto 2026, kjer bo Pogačarju pomagal tudi rojak Domen Novak. V ekipi je prav tako Joao Almeyda. Portugalec je lani na španskih cestah najdlje dihal za ovratnik Vingegaardu, a je na začetku sezone staknil skrivnostni virus, ki mu je preprečil nastopa na Giru in Touru, zato je odziv njegovega telesa na tri tedne dirkanja še vprašljiv. Za UAE bodo dirkali tudi Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke in Ivo Oliveira.

Bomo videli tudi, kakšno bo Rogličeva podoba, potem ko je zaradi trka z avtomobilom izpustil ogrevalni dirki pred Vuelto, kjer si s štirimi skupnimi zmagami še vedno deli rekord z domačinom Robertom Herasom. •