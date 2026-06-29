Najboljše bi lahko prišlo na koncu oziroma za torkov zajtrk

Brazilci so po otvoritvenem remiju z Marokom skupinski del svetovnega prvenstva (SP) nadaljevali in končali z zmagama. Res pa je, da sta bila Haiti, pa tudi Škotska, tekmeca po meri za dvig optimizma v zasedbi Carla Ancelottija, Japonci bi utegnili biti v šestnajstini finala precej bolj nadležni. Za razliko od enega najbolj trofejnih trenerjev na svetu, ki pa je v sedlu brazilske reprezentance šele leto dni, vodi Hayime Moriyasu japonsko reprezentanco že od leta 2018, ko je iz rok Vahida Halilhodžića dobil v roke že dobro organizirano reprezentanco. Resda Japoncem tudi na zadnjih dveh mundialih ni uspelo dobiti izločilnega dvoboja in so obstali v osmini finala, a je reprezentančna rast očitna. Japonska premore zelo spodoben nabor moči v napadu.

Napadalne moči

Za ustvarjalni navdih s preigravanji skrbi Takefusa Kubo, ki ga je madridski Real posojal naokrog, preden je 23-letnik svoj prostor pod soncem našel v Baskiji pri Real Sociedadu. Ayase Ueda pa je letos dočakal svoj strelski izbruh pri Feyenoordu in na Nizozemskem dosegel 25 zadetkov. Dva je zabil tudi na letošnjem SP nebogljenim Tunizijcem. Sicer pa so Japonci na treh dvobojih skupinskega dela nanizali sedem golov s šestimi različnimi strelci.

Brazilski privrženci pa lahko le upajo, da bo nesojeni dobitnik zlate žoge v letu 2024 Vinicius Junior ohranjal osredotočenost. Ancelotti tudi pri muhastem zvezdniku zna pritisniti na prave tipke, kar je pokazalo že obdobje pri Realu. Vinicius je imel v predtekmovanju strelsko oporo v soigralcu Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Matheusu Cunhi. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje, kako in koliko lahko pomaga reprezentanci ljubljenec brazilskih navijačev Neymar.

Messi najboljši strelec Kapetan argentinske reprezentance Lionel Messi je s šestimi goli po skupinskem delu najboljši strelec svetovnega prvenstva v nogometu, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki. Po 72 od 104 tekem mu s po štirimi zadetki sledijo Ousmane Dembele in Kylian Mbappe (oba Francija), Erling Haaland (Norveška) in Vinicius Junior (Brazilija). Z 19 doseženimi zadetki je Messi, ki igra na svojem šestem svetovnem prvenstvu, tudi najboljši strelec turnirjev za svetovno lovoriko.

O Ney je leta 2014 na domačem mundialu popeljal Brazilijo do polfinala, ki pa ga je moral izpustiti zaradi poškodbe. Sledil je epski polom (1:7) proti Nemcem, ki so nato osvojili svoj četrti naslov svetovnih prvakov in se na večni lestvici najuspešnejših reprezentanc na mundialih povsem približali prav takratnim gostiteljem. Odtlej elfu na SP ni šlo po načrtih. Dvakrat zapored se je poslovil že po skupinskem delu.

Nemški pomisleki

Nemški optimizem je po dveh zmagah zamajal poraz proti Ekvadorju, čeprav napredovanje s prvega mesta v skupini ni bilo vprašljivo. Selektor Julian Nagelsmann vseeno nima mirnega spanca. Pa ne le zato. ker mu nemški mediji očitajo preveliko bližino vplivne spremljevalke in se poigravajo z imenom Jürgna Kloppa kot naslednika na reprezentančni klopi. Paragvaj je bil na 23. SP sicer vse prej kot prepričljiv, a če Nemci ne bodo hitro zadeli, bi utegnili imeti velike težave s tekmečevo ključavnico.

Maroko in Nizozemska bi lahko uprizorila nogometno poslastico ali taktično uspavanko, ki bi se zavlekla v podaljške in enajstmetrovke ter potemtakem v torkovo jutro na stari celini.