Najhitrejša Italijan in Brika

• Na startu pred Goriškimi opekarnami v Renčah se je kljub obilici drugega dogajanja, dopustom, vročini in zahtevnosti vzpona zbralo 38 kolesarjev iz 16 klubov Slovenije in Italije - v glavnem znancev iz slovenskega pokala za rekreativce in veterane. Z 9700 metrov dolgim klancem na Trstelj, med katerim je bilo treba premagati 514 metrov višinske razlike, je najhitreje - v 20 minutah in 10 sekundah - opravil član italijanskega kluba Cottur Elia Carta. Srebro si je priboril kolesar Izvira Vipava Žiga Grošelj (20,27), bron pa je osvojil tekmovalec šempetrskega Pantala Aljaž Trenta (20,32).

V ženski konkurenci je slavila kolesarka KD Brda z Dobrovega Teja Gulič. S časom 24,32 (deveti absolutno) je pustila za sabo večino moških. Žensko srebro je končalo okoli vratu vipavske kolesarke Sare Stopar (28,35), na zadnjo stopničko odra za najboljše pa je stopila Jana Pirih (Triatlonski klub Trisport, Kamnik 30,41).

Posebno spoštovanje in tudi priznanje si je prislužil najstarejši udeleženec, 81-letni Italijan Sergio Zuccon, ki s časom 47,18 ni bil zadnji.

Naslednja cestna kolesarska prireditev na Primorskem bo vzpon na Široko, ki bo štel za slovenski pokal rekreativcev in veteranov. Kolesarsko društvo Soča iz Kobarida ga bo priredilo 15. avgusta. Udeleženci, ki bodo startali z železniške postaje na Mostu na Soči, se bodo nato preko Banjške planote povzpeli na 755 metrov visok vrh Široko, kjer bo cilj pri tamkajšnji turistični kmetiji. Prijave in informacije: elektronski naslov tkksoca@gmail.com in telefon tkksoca@gmail.com. • im