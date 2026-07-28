Najprej Turki, potem o medalji

Pot do medalje v ligi narodov (LN) seveda ne bo preprosta, tudi če bi tako kot lani preskočili uvodnega tekmeca, ki je bil sicer na papirju precej težji. Slovenski odbojkarji so poslali domov olimpijske prvake Francoze, ki jim od elitnih ekip očitno najbolj ležijo. Izbranci Fabia Solija so si tako v Ningboju priigrali dodatni tekmi, v katerih bi morali dobiti vsaj eno za osvojitev medalje. Lani jim ni uspelo. V polfinalu so klonili pred svetovnimi prvaki Italijani, v dvoboju za tretje mesto pa še z Brazilijo, ki se ji letos ni uspelo prebiti na zaključni turnir osmerice na Kitajskem.

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