Nejc Žnidarčič zmagovalec sezone

MEZZANA • Na zadnji tekmovalni dan so v Mezzani v finalu kajakašev v sprintu veslali Slovenci Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Lenart Stanovnik. Slednji je slovenski uspeh dopolnil z enajstim mestom. Član Soških elektrarn Nejc Žnidarčič je sezono zaključil na najboljši način. Med kajakaši je v finalu sprinta na divjih vodah ugnal vso konkurenco, kar mu je prineslo tudi zmago v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala. Tokrat se mu je najbolj približal reprezentančni kolega in letošnji svetovni prvak v sprintu, Ljubljančan Anže Urankar, ki je zaostal 59 stotink sekuknde.

Žnidarčič, ki ima pri 42 letih in v temu primerno dolgi karieri že vrsto takšnih uspehov, je bil tudi tokrat navdušen, kot da bi šlo za prvi tak uspeh: “Za mano je super zaključek sezone. Do zadnje tekme sem moral ostati v vrhunski formi. V igri je bila zmaga v skupnem seštevku sezone, za njo pa sem se najprej moral uvrstiti pred domačinom Leonardom Pontarollom. Bilo je še nekaj kombinacij, zanesljivo skupno zmago pa mi je omogočalo le prvo mesto na zadnji tekmi. Prisotne je bilo nekaj napetosti, kar se je poznalo po neprepričljivi vožnji v kvalifikacijah. Proga v Mezzani mi sicer leži. Počutil sem se samozavestno, v nadaljevanju pa veslal tako, kot znam in postavil najboljši čas dneva. Ta uspeh me spodbuja, da bom vztrajal še eno sezono.”

Nejc v letošnji sezoni na nobeni tekmi ni bil slabši kot tretji. V skupnem seštevku je kot vodilni zbral 385 točk, Pontarollo pa jih je imel na koncu 368. Bron je osvojil Anže Urankar je s 362 točkami. Pri ženskah je v Mezzani za Slovenijo tekmovala le Prekmurka Hana Bedernjak, ki je za dve desetinki sekunde zgrešila finale. V skupnem seštevku svetovnega pokala je osvojila 15. mesto.

Reprezentanti Soških elektrarn v drugih disciplinah so tokrat imeli premor, a bodo nekateri aktivni že prihodnji konec tedna. Mladinci in mlajši člani (tvorijo četrtino slovenske reprezentance) bodo tekmovali na svetovnem prvenstvu v slalomu v poljskem Krakovu. Na vrhunsko uvrstitev merita predvsem v tej konkurenci že izkušena kajakaš Jakob Šavli in kanuistka Sara Belingar. Tudi kdo od mlajših bo skušal presenetiti. V izbrani vrsti so še Svit Konrad, Andrej Jeklin, Gaber Ferlinc, Adam Križaj, Živa Kodelja in Aša Marinič Lasič. •