Nekdanji brazilski nogometni as Ronaldinho prihaja tik ob slovensko mejo

CELOVEC > Eden najbolj priljubljenih nogometašev vseh časov Ronaldinho prihaja v neposredno bližino Slovenije. Nekdanji brazilski reprezentant in dvakratni najboljši nogometaš sveta bo 26. septembra 2026 nastopil na stadionu Wörthersee v Celovcu. Ronaldinho bo skupaj z drugimi nekdanjimi nogometnimi zvezdniki zaigral proti avstrijski ekipi legend Copa Pelé. Tekma se bo začela ob 16. uri, vrata stadiona, ki sprejme približno 30.000 gledalcev, pa se bodo odprla ob 14.30.

Organizatorji za zdaj še niso razkrili vseh imen, ki bodo nastopila ob brazilskem virtuozu. Napovedujejo pa mednarodno zasedbo znanih nekdanjih nogometašev ter celodnevni nogometno-zabavni spektakel. Posebno pozornost vzbuja napoved zasebnega srečanja z Ronaldinhom. Ekskluzivni “Meet & Greet” naj bi bil omejen na zgolj 50 ljudi, ki bodo lahko slovitega Brazilca spoznali osebno, se z njim fotografirali ter dobili avtogram ali podpisan spominek.

Koliko bo treba za to izkušnjo odšteti, organizatorji javno še niso razkrili. Jasne pa so že cene običajnih vstopnic in nekaterih VIP-paketov. Najcenejše vstopnice za severno in južno tribuno stanejo 52 evrov, sedeži na vzhodni in zahodni tribuni pa 82 evrov. Otroške in družinske vstopnice so na voljo že od 32 oziroma 62 evrov, odvisno od izbranega dela stadiona.

Za obiskovalce, ki si želijo nekoliko prestižnejšo izkušnjo, sta na voljo tudi paketa VIP Gold za 202 evra in VIP Platinum za 302 evra. Kaj natančno bo vključeno v srečanje za 50 izbrancev in ali bo dostop povezan z najdražjim paketom, za zdaj ni uradno potrjeno.

Ronaldinho velja za enega največjih nogometnih umetnikov svoje generacije. Navijače je navduševal z nepredvidljivimi potezami, preigravanji in značilnim nasmehom, največje uspehe pa je dosegel v dresih Barcelone in brazilske reprezentance. Z Brazilijo je leta 2002 postal svetovni prvak, leta 2005 pa je osvojil zlato žogo. Z Barcelono je leto pozneje osvojil tudi ligo prvakov. Njegov obisk Celovca bo še posebej zanimiv za slovenske ljubitelje nogometa, saj je stadion blizu slovenske meje, tudi iz notranjsoti naše države do tja pot traja dobri dve uri. Organizatorji zaradi pričakovanega zanimanja priporočajo čimprejšnji nakup vstopnic.