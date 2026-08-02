Neodločen izid v Grosupljem

GROSUPLJE > V Grosupljem je domači klub gostil svojo sploh prvo prvoligaško tekmo v zgodovini. Kot prve so gostili Koprčane, ki so se pobirali po bolečem izpadu iz kvalifikacij konferenčne lige. Prav domači so po tekmi bolj zadovoljni, saj so dolgo časa vodili, na koncu pa proti favoritu kljub dvema igralcema manj znali obdržati vsaj točko. Brinje je zdaj pri štirih točkah, Koper, ki kljub vsem napadalnim orožjem ni zmogel preobrata, ima eno več.

Uvod obračuna ni ponudil posebej razburljive predstave, zato pa so v 19. minuti svoje navijače razveselili Grosupeljčani. Takrat je po podaji z leve strani svojega vratarja premagal Giuseppe Agyemang. Toda vsega pet minut pozneje je domača zasedba ostala le z deseterico na igrišču. Erik Milošević je namreč v kratkem času naredil dva prekrška za rumeni karton, nakar mu je Bojan Mertik pokazal rdečega.

Koper je nato pričakovano prevzel terensko pobudo, toda posebej nevaren ni bil, domači so dobro zapirali dohode v nevarna območja ter na glavni odmor nesli zadetek prednosti. Lahko pa bi celo dva, ko je Enej Marsetič stekel v protinapad, prišel pred Luko Baša, a se zapletel.

Zoran Zeljković je na začetku drugega polčasa v želji po boljših idejah za preboj grosupeljske obrambe v igro poslal Josipa Iličića, a to vsaj v uvodu ni prineslo posebnih sprememb, nato je zamenjal še trojico napadalno usmerjenih nogometašev, ki so sicer pritiskali, a posebej nevarni pa niso bili.

Izbranci Gorana Markovića so svoje naloge v obrambi še naprej opravljali zbrano, a v 71. minuti le naredili napako. Po pregledu posnetka je Mertik zaradi vlečenja Roka Maherja v kazenskem prostoru pokazal na belo piko v korist Kopra ter rdeči karton Maherju. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Kamil Manseri.

Domačim je tako ostala bolj ali manj fanatična borba za ohranitev vsaj točke, medtem ko so Primorci želeli vpisati vse tri. Isaac Matondo je v 78. minuti zadel le zunanji del mreže domačih vrat, kar pa je bil eden redkih nevarnejših strelov Kopra v končnici tekme.

Grosupeljčani bodo v 4. krogu prihodnjo nedeljo gostovali pri Bravu, Koper pa pri Mariboru.

* Nogometni park Brinje Grosuplje, sodniki: Mertik, Šprah, Kranjc.

* Strelca: 1:0 Agyemang (19./avtogol), 1:1 Manseri (75./11 m).

* Brinje Grosuplje: J. Zrnec, Benkič, Matjaž, Maher, Pušnik, Milošević, Rorič (od 85. Krolo), Levanić (od 85. Kovač), Marsetič (od 56. Kurtić), Koren (od 76. Ivkić), Jovićević (od 76. Dobnikar).

* Koper: Baš, Agyemang, Bačkulja, Guček, Roncal, Diawara (od 46. Iličić), Tomek (od 68. Štulac), Rimac, Ruedl (od 58. Matondo), Irabor (od 58. Adrović), N'Diaye (od 58. Manseri).

* Rumeni kartoni: Milošević, Matjaž, Jovićević; Agyemang, Bačkulja, Diawara, Rimac.

* Rdeča kartona: Milošević (24.), Maher (73.).