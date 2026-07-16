Nogometaši Kopra bodo jutri otvorili 36. prvoligaško sezono

Če bo zdrav, bo Josip Iličić (levo) tudi v novi sezoni eden glavnih adutov koprske ekipe.

KOPER • Ob začetku domačega državnega prvenstva bo namreč pozornost usmerjena predvsem v kvalifikacije za uvrstitev v skupinski del konferenčne lige. Tu gre za dvig klubskega koeficienta, ki je trenutno nizek, in tudi slovenske lige v okviru točkovanja evropske nogometne zveze Uefa. A v prvi vrsti gre za denar, ki je za klube iz manjših lig zlata vreden dodatek pri plemenitenju klubskega proračuna. Sploh pri nas, kjer neprijazna davčna zakonodaja odvrača pokrovitelje in klube naredi nekonkurenčne pri privabljanju igralcev.