Nogometaši Kopra bodo jutri otvorili 36. prvoligaško sezono
Jutri se začenja nova prvoligaška nogometna sezona. Odprla jo bosta novinec Nafta in nazadnje drugouvrščeni Koper, pred katerim je naporna druga polovica julija. Seveda pa si sami želijo, da bi bil tak tudi avgust.
KOPER • Ob začetku domačega državnega prvenstva bo namreč pozornost usmerjena predvsem v kvalifikacije za uvrstitev v skupinski del konferenčne lige. Tu gre za dvig klubskega koeficienta, ki je trenutno nizek, in tudi slovenske lige v okviru točkovanja evropske nogometne zveze Uefa. A v prvi vrsti gre za denar, ki je za klube iz manjših lig zlata vreden dodatek pri plemenitenju klubskega proračuna. Sploh pri nas, kjer neprijazna davčna zakonodaja odvrača pokrovitelje in klube naredi nekonkurenčne pri privabljanju igralcev.
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