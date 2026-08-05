Nogometašice Primorja bodo začele kasneje

AJDOVŠČINA > Medtem, ko bodo ostali klubi (tudi Gažon, ki bo ob 18.30 igral doma z Mariborom) prvenstvo odprli v nedeljo, bodo Ajdovke (na fotografiji v rdeči opremi) na domačem igrišču imele ligaško otvoritev šele v sredo, 19. avgusta, ob 20. uri. Tekmec pa bo isti - Žalec.