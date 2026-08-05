Nogometašice Primorja bodo začele kasneje
Šport
5. 08. 2026, 18:24 , posodobljeno: 5. 08. 2026, 18:24
Že po objavi današnji našega zapisa o začetku prve državne ženske nogometne lige je prišlo do spremembe termina tekme ajdovske ekipe Primorje Tosla.
AJDOVŠČINA > Medtem, ko bodo ostali klubi (tudi Gažon, ki bo ob 18.30 igral doma z Mariborom) prvenstvo odprli v nedeljo, bodo Ajdovke (na fotografiji v rdeči opremi) na domačem igrišču imele ligaško otvoritev šele v sredo, 19. avgusta, ob 20. uri. Tekmec pa bo isti - Žalec.
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