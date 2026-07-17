Od tam do tu

Pogačar se je izognil pastem

Chalon Sur Saone • Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Franciji. Na 179,1 km dolgi trasi od dirkališča Magny-Cours do Chalon-sur-Saona je slavil v ciljnem sprintu glavnine in zabeležil tretjo zmago na letošnjem Touru. Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se je včeraj izognil kaotičnemu zaključku, zaznamovanem s padci in zadržal rumeno majico vodilnega z nespremenjeno prednostjo. Pogačar ima po dveh ravninskih etapah še naprej 3:36 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike), medtem ko 4:06 minute na tretjem mestu zaostaja Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe). V današnji 13. etapi naj bi bil kljub klancu prve kategorije z vrhom 30 kilometrov pred ciljem na svoj tačun prišli ubežniki. Vikend pa prinaša dve gorski etapi. Posebej nedeljska s strmim ciljnim kar kliče po novi Pogačarjevi simultanki. •

Košarkarji U-20 v polfinalu

LJUBLJANA • Slovenski košarkarji so se na evropskem prvenstvu do 20 let včeraj vnovič zanesljivo zmagali in si zagotovili boj za kolajne. V četrtfinalu so gladko odpravili vrstnike iz Turčije s, že ob polčasu so vodili s 46:37. V jutrišnjem polfinalu bodo igrali s Francijo, ki je po podaljšku s 76:66 premagala Hrvaško. V drugem polfinalu bodo igrali Španci, ki so z 88:69 premagali nemške vrstnike. Njihov nasprotnik je zmagovalec sinočnje tekme med Srbijo in Grčijo. Tekmi za kolajne bosta v nedeljo.•

Brez teniških četrtfinalistov

Nova Gorica • V današnjem četrtfinalu turnirja serije WTT Alpacem Nova Gorica open 2026 ne bo slovenskih predstavnikov v posamićni konkurenci. Včeraj so gostitelji iz TK Nova Gorica kljub poletni plohi v zgodnjem popoldnevu spravili pod streho vse dvoboje 2. kroga. Prvi nosilec, Italijan Lorenzo Bocchi je bil premočan za Matica Hribarja, ki je klonil v dveh nizih z 2:6 in 2:6. Tudi drugi slovensko-italijanski obračun se je razpletel z gladko zmago teniškega igralca iz zahodne soseščine. Filiberto Fumagalli je z dvakrat 6:1 ugnal Maka Mikovića. •

Žreb tretje SNL zahod

Nova Gorica • Pri Medobčinski nogometni zvezi Nova Gorica, ki je prevzela vodenje 14-članskega tekmovanje v tretji ligi zahod, so opravili žreb za novo sezono. S petimi primorskimi predstavniki se bo začela čez slab mesec dni, 15. avgusta. V uvodnem krogu bodo ambiciozni Izolani gostili Litijane. Drugi novinci v tretji SNL zahod Mirenci pa bodo igrali v Žireh. V uvodnih dveh krogih zaporedni ljubljanski gostovanji čakata Idrijčane, ki bodo za začetek igrali proti Svobodi. Vipavci bodo v 1. krogu igrali v Škofji Loki, Tolminci pa bodo gostili Dob. Že 2. krog 22. avgusta pa prinaša prvi primorski obračun in zanimivo (trenersko) soočenje v Mirnu med Adrio in Izolo. •