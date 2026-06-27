Odbojka: Fantje z Brazilci in Italijani doma, dekleta pa pri Slovakinjah
Slovenski odbojkarji lahko po zmagah nad Kanado in Bolgarijo danes samozavestno odigrajo tretjo turnirsko tekmo svetovne lige narodov v ljubljanskih Stožicah. Na drugi strani mreže bodo stali Brazilci, jutri prav tako ob 20.30 pa se bodo od domačega občinstva poslovili v obračunu z Italijo. Slovenske odbojkarice pa v nedeljo čaka pomembna tekma na Slovaškem.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca po šestih krogih svetovne lige narodov ostaja pri le enem porazu - pri tistem starem z Japonsko. Nazadnje je - tudi z igralsko aktivnima Kanalcema, liberom prve postave Janijem Kovačičem in sprejemalcem, ki je občasno pomagal v obrambi, Juretom Okrogličem, po petih dramatičnih nizih premagala eno od kandidatk za odličje v ligi, Bolgarijo.
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