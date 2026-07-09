Odbojka na mivki: V U-20 let Slovenci do četrtfinala

PORTOROŽ • Istrska odbojkarska kluba VC Pororoož in BVK Koper ter Odbojkarska zveza Slovenije v Portorožu gostijo največje tekmovanje sezone v odbojki na mivki na Primorskem. Finalisti srednjeevropskega prvenstva pod okriljem organizacije MEVZA bodo nagrajeni še z udeležbo na evropskem prvenstvu.

Tudi druga tretjina tekmovanja, prvenstvo kategorije do 20 let, slovenski odbojki ni prineslo vrhunske uvrstitve. Srednjeevropski prvaki so Čehi in Izraelke. Ponovno so bili boljši del slovenske reprezentance fantje - tokrat tudi s primorskim (kanalskim) zastopstvom.

V finalu presenečenj ni bilo. Druga nosilca, Čeha Vojtech Pavlušek in Josef Havelka sta z 2:0 premagala sedma nosilca s Slovaške, Matusa Belesa in Petra Danco. Slovenski vrhunec prvenstva U-20 je bil četrtfinalni nastop Sergeja Mavriča Žikića (Triglav) in Jakoba Breznika (i-Vent Maribor). Naša reprezentanta, sicer 13. nosilca, sta tam naletela na kasneje srebrni slovaški par Beles - Danco, ki je bil boljši z 2:0. Gorenjsko - štajerska naveza je presegla pričakovanja že v predtekmovalni skupini D, saj je premagala kar tri višje rangirane pare. V tričlanski skupini C je bila zastopana tudi kanalska odbojka, Aleks Mugerli (Alpacem Kanal) je združil moči z Mariborčanom Tinotom Godcem. Kot 11. nosilca sta bila Slovenca obsojena na igranje proti favoritom, ki niso poznali milosti. Z 2:0 sta bila boljša tako tretja nosilca, Avstrijca Alexander Sponer in Luis Gavan, kot šesta nosilca, Čeha Jakub Vaculik in Bartolomej Simek.

Danes in jutri še prvenstvo U-16 Turnir se danes nadaljuje s srednjeevropskem prvenstvom do 16 let, ki bo končano jutri zvečer. Organizatorji so zaradi številnejše konkurence pripravili še dodatno igrišče. Direktor turnirja, Koprčan Jasmin Čuturič, upa, da bodo slovenski rezultati v tej starostni kategoriji boljši, ker je med mladimi obetavnih fantov in deklet več. Pravi preboj bi se lahko zgodil v naslednjih letih, če se bo več naših odbojkarjev odločilo za specializacijo za odbojko na mivki, kot je to že dolgo praksa na severno od naših meja. V Sloveniji prevladujoče kombiniranje dvoranske in peščene odbojke v mednarodnem merilu le tu in tam še prinese kakšen preblisk.

Ženski turnir se je za Slovenijo končal v predtekmovanju. Finalni obračun prvih in drugih nosilk se je razpletel pričakovano. Višje postavljeni Izraelki Dafna Maor in Daniela Gonzalez sta gladko premagali Madžarki Emese Kiss Bertok in Aliz Zador. V boju za bron sta Čehinji Tereza Kafkova in Tina Kalisova (5. n.) presenetili Hrvatici Lucijo Šoš in Tonko Biuk (3.n. in slavili z 2:0. V predtekmovalni skupini C sta Slovenki, 11. nosilki Hana in Lana Alibabić, naleteli prav na Hrvatici, ki sta bili boljši z 2:0. Odbojkarici Triglava sta več odpora nudili Čehinjama Zuzani Lajkebovi in Barbori Dostalikovi (6.n.), a več od niza nista osvojili.

Enak izkupiček - osvojen niz - sta v skupini B zbrali preostali Slovenki, sedmi nosilki Neja Ferdin in Anja Potočnik. Od dokaj visoko postavljenih Škofjeločank je bilo pričakovati več kot osvojeni niz v dvoboju z Avstrijkama Heleno Bleyer in Saro Pap V nadaljevanju Slovenki proti na koncu srebrnemu paru Kis Bertok - Zador nista imeli možnosti za presenečenje.