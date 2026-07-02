Odbojka: Sillah spravljala v obup Slovakinje
Slovenska članska ženska odbojkarska reprezentanca je finalist evropske lige. Tudi na povratni tekmi polfinala je s 3:0 premagala Slovaško. Finalni tekmec naših deklet bo Švedska. Prva tekma bo 8. julija v gosteh. K uspehu je bistveno pripomogla v novogoriškem Gen-i volleyju vzgojena Fatoumatta Sillah, ki je Slovakinjam nasula 14 točk.
LJUBLJANA • Z uvrstitvijo v finale je slovenska ženska odbojka na pragu zgodovinskega podviga - premierne uvrstitve v svetovno ligo narodov - med 18 elitnih reprezentanc sveta. Zmaga v evropski ligi bi Sloveniji ta položaj zagotovila, uvrstitev v ligo narodov pa bi bil velik korak na poti k prvi slovenski udeležbi na olimpijskih igrah.
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.