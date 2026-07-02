Igor Mušič

Odbojka: Sillah spravljala v obup Slovakinje

Šport
2. 07. 2026, 19:36 , posodobljeno: 2. 07. 2026, 19:36

Slovenska članska ženska odbojkarska reprezentanca je finalist evropske lige. Tudi na povratni tekmi polfinala je s 3:0 premagala Slovaško. Finalni tekmec naših deklet bo Švedska. Prva tekma bo 8. julija v gosteh. K uspehu je bistveno pripomogla v novogoriškem Gen-i volleyju vzgojena Fatoumatta Sillah, ki je Slovakinjam nasula 14 točk.

Odbojka evropska liga Slovenija Slovaška Nika Milošič in Emi Jurič

Takole so odpor Slovakinj lomile Mariborčanka Nika Milošič (z žogo) in Ankarančanka Emi Jurič (v modri opremi).

Foto: Aleš Oblak

LJUBLJANA • Z uvrstitvijo v finale je slovenska ženska odbojka na pragu zgodovinskega podviga - premierne uvrstitve v svetovno ligo narodov - med 18 elitnih reprezentanc sveta. Zmaga v evropski ligi bi Sloveniji ta položaj zagotovila, uvrstitev v ligo narodov pa bi bil velik korak na poti k prvi slovenski udeležbi na olimpijskih igrah.

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