Odločitve prinašata konca drugega in tretjega tedna

BARCELONA • Samo traso Toura so organizatorji sestavili v želji, da bi bila preizkušnja zanimiva od samega začetka in da do odločitve v seštevku ne bi prišlo že v prvem tednu. Za uvod bo danes v Barceloni 19,6 km dolg ekipni kronometer, v katerem bodo vsakemu posamezniku posebej odmerili čas, kar daje dodaten draž začetku Toura. Ekipe bodo morale razrešiti številne dileme, za koga pripraviti teren v zadnjih kilometrih, ki bodo razgibani s prečkanjem Montjuica in ciljem pri olimpijskem stadionu. Kandidati za skupni seštevek ne bi smeli izgubiti preveč časa, ekipe z več kapetani bodo morale prilagoditi še ta del taktike, obenem je tu še želja po etapni zmagi in prvi rumeni majici.

Katalonski pekel in ne preveč zahteven prvi teden

Drugi dan Toura predstavlja marčevski “deja vu”. Številni kolesarji so že prevozili podobno etapo na dirki po Kataloniji s prečkanji Montjuica. Tokrat bodo morali kolesarji prek 1,6 km dolgega klanca s povprečnim naklonom 9,3 odstotka trikrat, zato bi lahko nastale določene razlike. Med favoriti bo ob Tadeju Pogačarju tudi lovec na etapne zmage, Nizozemec Mathieu van der Poel. Tretji dan od Granollersa do Les Anglesa (195,9 km) prinaša drugo najdaljšo etapo letošnje francoske pentlje in prvi gorski test, ki pa po profilu sodeč ne bi smel preveč vplivati na skupni seštevek.

Slovenci z zmagami na tritedenskih dirkah Skupne zmage: - dirka po Italiji (2): 2 zmagi: Primož Roglič (2023), Tadej Pogačar (2024); dirka po Franciji (4): 4 zmage: Tadej Pogačar (2020, 2021, 2024, 2025); dirka po Španiji (4): 4 zmage: Primož Roglič (2019, 2020, 2021, 2024): Etapne zmage: dirka po Italiji (15): 6 zmag: Tadej Pogačar 4 zmage: Primož Roglič 2 zmagi: Jan Polanc 1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič, Jan Tratnik; dirka po Franciji (27): 21 zmag: Tadej Pogačar 3 zmage: Primož Roglič, Matej Mohorič; dirka po Španiji (20): 15 zmag: Primož Roglič 3 zmage: Tadej Pogačar 1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič;

Dan v Pirenejih z nenavadno etapo

Šesti dan bi ob nekoliko drugače postavljeni trasi lahko prinesel premike v skupnem seštevku, se pa pojavlja vprašanje, koliko bodo tvegale ekipe s kandidati za skupno zmago na Tourmaletu (17,1 km/7,3 %), ki z vrhom prihaja 40 km pred ciljem. Še posebej, ker po spustu sledi ciljni vzpon do Gavarnie-Gedreja v dolžini 18,7 km, a z le 3,7-odstotnim povprečnim naklonom.

Favoriti bodo morali biti pozorni na dogajanje tudi po prvem prostem dnevu v etapi s ciljem v Le Lioranu (166,6 km), pri čemer ravnega kilometra v drugi polovici ne bo. Trasa je ob koncu na las podobna tisti iz leta 2024, ko je Vingegaard ujel že pobeglega Pogačarja in ga ugnal v ciljnem sprintu.

Trinajsti dan dirke prinaša še eno od nenavadnih tras. Gre za najdaljšo etapo s ciljem v Belfortu (205,8 km), pred tem pa kolesarje v edinem pravem preizkusu 30 km pred ciljem čaka prečkanje Ballon d'Alsacea (8,9 km/6,9 %).

Konec drugega tedna z najtežjim klancem

Morebitnega skrivanja za favorite bo dokončno konec v 14. in 15. etapi s ciljema na Le Marksteinu in Plateau de Solaisonu. V prvi bo spomine na etapno zmago obujal Pogačar, ki je na Marksteinu slavil v predzadnji etapi Toura 2023, v katerem pa je že pred tem izgubil vse možnosti za skupno zmago proti Vingegaardu.

Dan kasneje sledi nov “deja vu” izpred nekaj tednov. Na dirki Auvergne-Rhone Alpes so na Solaison (11,3 km/9 %) dirkali v zadnji etapi, v kateri je Pogačarjev superpomočnik del Toro slavil in dosegel skupno zmago. Gre za brutalno zahteven vzpon in prvo prelomnico v boju za končno slavje.

Tudi vožnja na čas po drugem prostem dnevu bo za mnoge predstavljala visoko oviro. Kolesarje od Eviana do Thonona (26,1 km) najprej čaka slabih deset kilometrov dolg položen vzpon, nato pa spuščanje do doline in še devet ravninskih kilometrov.

Sedemnajsta etapa bi lahko bila zadnja za sprinterje, nato pa sledi tridnevni obračun med najboljšimi. Najprej z etapo do Orcieres-Merletta, kjer je leta 2020 v ciljnem sprintu Primož Roglič ugnal rojaka Pogačarja, nato pa se karavana seli v bližino mitskega Alpe d'Hueza.

Alpe d'Huez prinaša ikonski zaključek Toura

Zadnji petek prinaša bolj klasično etapo s ciljnim vzponom na sloviti klanec (13,8 km/8,1 %), predzadnji dan Toura pa najzahtevnejši test s 5450 višinskimi metri ter še drugo etapo do Alpe d'Hueza. Vendar tokrat ne po zahtevnejši poti, temveč po prečkanju prelaza Sarenne (12,8 km/7,3 %) dobrih 15 km prej. Še prej sledijo prelazi Croix de Fer, Telegraphe in Galibier z najvišjo točko Toura. Nedvomno bo to kraljevska etapa, ki bo bržčas okronala skupnega zmagovalca. Bržčas zato, ker zadnji dan prinaša še eno igranje organizatorjev z morebitnimi usodami kolesarjev s trikratnim prečkanjem tlakovanega Montmartra v Parizu. Če bodo razlike majhne, je pričakovati kaos na ozkih tlakovanih cestah proti vrhu griča, po zadnjem prečkanju pa sledi še 10,3 km do cilja na Elizejskih poljanah.