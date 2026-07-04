Olimpijcem po 10.000 dolarjev

LOZANA • Med izrednim zasedanjem Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) minuli teden v švicarski Lozani je njegova predsednica Kirsty Coventry napovedala, da bo prvič v zgodovini olimpijskih iger vsak udeleženec deležen prispevka 10.000 dolarjev. To ni medalja, niti kak bonus, rezerviran za najvidnejše prvake, temveč priznana podpora vsem olimpijcem, je pojasnila pobudnica priznanja, predsednica Coventry. Sklad bo vreden 140 milijonov dolarjev za vsako štiriletno obdobje, primeren za prispevke 14.000 športnikom, kolikor jih povprečno nastopa na poletnih in zimskih olimpijskih igrah.

Nepovratna sredstva bodo upravljali nacionalni olimpijski komiteji in bodo imela poseben namen: podpirati športne kariere olimpijcev ali jih spremljati pri njihovem poklicnem prehodu po tekmovalni karieri. Pri MOK se zavedajo, da je uvrstitev na olimpijske igre za vsakega športnika mejnik, zgrajen v letih žrtvovanja, predanosti, odpovedi in trdega dela. To je izrecno poudaril nekdanji španski košarkarski as Pau Gasol, predsednik Komisije za športnike, in pojasnil, da bo štipendija na voljo vsem ter ne bo nadomestila obstoječih podpor, niti ne bo zmanjšala sredstev, namenjenih nacionalnim olimpijskim komitejem. Za prejetje podpore bo potrebna prijava. Tisti, ki se ne bodo prijavili - na primer uveljavljeni milijonarji ameriške košarkarske lige NBA ali vrhunski in prav tako ali še bolj bogati teniški prvaki - bodo svoj delež pustili v skladu v korist bodočih olimpijcev.

Tekmovanja pod olimpijskimi krogi bodo odslej športnikom vnaprej prinesla lep zaslužek. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

Predsednica Coventry je program o podelitvi nepovratnih sredstev udeležencem olimpijskih iger vsekakor etično zakoličila: športniki, ki so bili kaznovani zaradi kršitev protidopinških predpisov, kršitev kodeksa etike ali olimpijske listine, bodo izključeni in ne bodo deležni podpore. Določila o denarni podpori olimpijcem bodo začela veljati letos. Prvi, ki bodo koristili ta olimpijska nepovratna sredstva, bodo udeleženci letošnjih zimskih olimpijskih iger Milano Cortina. Prijave za prejem podpore bodo začeli zbirati do konca leta, in sicer prek nacionalnih olimpijskih komitejev, prva izplačila bodo sledila prihodnje leto.

Uspeh iger Milano Cortina Na izredni seji je MOK predstavil številke z letošnjih zimskih olimpijskih iger Milano Cortina in jih označil za svetovni uspeh. Italijanske zimske igre si je ogledalo približno 6,2 milijarde ljudi po vsem svetu: 17 odstotkov izključno na digitalnih platformah, 60 odstotkov na televiziji in digitalnih kanalih. Prizorišča, navijaške cone in štafeto z baklo si je ogledalo več kot 5,4 milijona gledalcev in obiskovalcev.

Izbor olimpijskih mest

Podpora olimpijcem ni edina novost projekta Pripravljeni za prihodnost. Še večja reforma se nanaša na izbor olimpijskih mest. MOK je uvedel novo prehodno fazo, tako imenovani “strateški dialog”, vmesni del med stalnim in ciljno usmerjenim dialogom. Izvršni odbor bo do marca 2027 izbral zainteresirane strani, ki bodo ocenjene kot najbolj zrele in skladne z olimpijsko strateško usmeritvijo. Takrat se bo začelo poglobljeno delo: začetni odgovori na vprašalnik za prihodnja prizorišča olimpijskih iger, začetna finančna jamstva, okrepljena tehnična podpora MOK in obiski na kraju samem. Konec leta 2028 bo izvršni odbor na podlagi tehničnega poročila ustrezne komisije začel ciljno usmerjen dialog z želenimi prizorišči. Sredi leta 2029 bo izvršni odbor dokončno določil prizorišča, ki jih bo predlagal zasedanju za izvolitev mesta gostitelja.

V reformi je govor tudi o spremembah olimpijskih disciplin. Za poletne olimpijske igre bodo organizacijski odbori lahko predlagali do štiri dodatne discipline, za zimske pa dve. Cilj je ohraniti prožnost in zmogljivost za inovacije, ne da bi pri tem povečali velikost in stroške dogodka, je pojasnjeno v reformnem dokumentu.