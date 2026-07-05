Omić se je opravičil slovenski javnosti, Sekulić prosi za pomoč navijačev

LJUBLJANA > Slovenija se je pred zadnjim krogom prvega dela kvalifikacij za SP znašla v nezavidljivem položaju. Brez Luke Dončića in še nekaterih nosilcev igre je v Tallinnu doživela tretji najvišji poraz v zgodovini slovenske reprezentance, hkrati pa postavila pod vprašaj nastop na svetovnem prvenstvu konec avgusta in septembra prihodnje leto v Katarju.

Pred novinarje stopila Alen Omić in Aleksander Sekulić

Naturalizirani center se je v svojem imenu in celotne reprezentance opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji. "Priznam, da sem bil po tekmi v šoku. Takega poraza v karieri še nisem doživel. Bili smo brez moči, čeprav nas je strokovni štab s selektorjem Sekulićem pripravil na tako tekmo in opozarjal na nevarnosti, ki nam pretijo. Ta boleč poraz želimo s pomočjo navijačev popraviti proti Švedski," je dejal Omić.

Selektor Sekulić je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami. "Estonija nas je fizično uničila. Bila je boljša na obeh koncih igrišča, ima kakovost in izkušnje, mi pa smo plačali ceno pomlajevanja reprezentance. Že večkrat smo bili v podobni situaciji, zato verjamem, da bomo proti Švedski pokazali drug obraz. Zelo pomembno je, da ti igralci, ki so prišli igrat za reprezentanco, začutijo podporo navijačev. Upam, da jih bo v Stožicah čim več," je povedal Sekulić.

V skupini H nobena ekipa še nima zagotovljenega mesta v drugem delu kvalifikacij

Pred zadnjim krogom v skupini H nobena ekipa še nima zagotovljenega mesta v drugem delu kvalifikacij. Estonija s tremi zmagami bo gostovala v Brnu pri Češki in če slednja zmaga, potem bo Slovenija skoraj obvezno potrebovala zmago za nadaljevanje kvalifikacij in šest novih tekem proti Franciji, Finski in Madžarski.

Tri zmage v skupini ima tudi Slovenija, dve pa Češka in Švedska, ki bo v Stožice prišla precej močnejša, kot je bila novembra lani, ko jo je Slovenija premagala z 11 točkami razlike.

V nadaljevanje kvalifikacij se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake štiričlanske skupine, vse pa bodo s seboj prenesle rezultate oziroma zmage iz prvega dela.

V kvalifikacijah za prejšnji svetovni prvenstvi 2019 in 2023 je Slovenija nastopila v drugem delu. Na SP na Kitajsko se ni prebila, saj je na 12 tekmah zbrala le tri zmage, na Japonsko in Filipine pa se je uvrstila s sedmimi zmagami.

Slovenija je na lestvici Fiba najvišjeuvrščena ekipa v svoji kvalifikacijski skupini H. Med evropskimi reprezentancami zaseda 9. mesto, Češka 15., Estonija 20. in Švedska 22.