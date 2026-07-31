Pirančan Zubin visoko v članski konkurenci

Med primorskimi atleti izstopa Pirančan Mitja Zubin, ki je v teku na 400 metrov z ovirami v zadnjem obdobju zelo napredoval. V mednarodni atletski ligi je ddosegel drugo posamično zmago, na prvi julijski dan v Novem mestu je zmagal z osebnim rekordom 49,85, ko se je tudi prvič spustil pod mejo 50 sekund. Član Atletskega društva Piran je pred letom dni zmagal tudi na mintingu v Slovenski Bistrici s časom 50,61. S skupno zbranimi 28 točkami je v končani sezoni zasedel visoko peto mesto v moški konkurenci. Posoški sprinter Andrej Skočir, ki tekmuje za ljubljanski ŽAK, je bil skupno osmi.

Kristjan Čeh je v štirih nastopih to sezono zbral 40 točk, Zala Istenič je nastopila petkrat, v štirih nastopih, kolikor jih šteje za skupno razvrstitev, pa je zbrala 32 točk. Drugo mesto v skupnem seštevku je v moški konkurenci osvojil slovenski rekorder v teku na 100 metrov Anej Čurin Prapotnik (Ptuj), tretje pa Lovro Mesec Košir (Žak). V ženski konkurenci je bila druga slovenska rekorderka na nizkih ovirah Agata Zupin (Velenje), tretja pa trenutno naša najboljša skakalka v daljino Maja Bedrač (Ptuj).

Letos je za posamični seštevek v ligi štelo osem tekmovanj. Poleg osrednjih petih mitingov, ki so potekali na Ptuju, dvakrat v Mariboru, v Celju in Novem mestu, so za skupen seštevek šteli še zimsko prvenstvo v metih, državno prvenstvo ter atletski pokal Slovenije.

Čeh je nastopil na Ptuju, v Novem mestu ter na državnem prvenstvu in atletskem pokalu. Na vseh štirih tekmovanjih je prepričljivo zmagal. Najboljši dosežek mu je uspel na državnem prvenstvu v Mariboru, kjer je disk vrgel kar 71,86 metra.

Istenič je kar štirikrat tekmovala v Mariboru ter enkrat na Ptuju. Tam je tekla na 200 metrov, v štajerski prestolnici pa tako na 100 kot 200 metrov. Vse teke je zmagala in je letos na domačih tleh neporažena. Osebna rekorda je na domačih tekmovanjih izboljšala na 11,25 (Maribor) in 22,97 (Ptuj).