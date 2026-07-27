Po spoznavanju skandinavskih letališč so koprski nogometaši končno pristali doma

Gostovanje v okviru konferenčne lige na Ferskih otokih se je namreč podaljšalo na skupno skoraj štiri dni, kar pa je še vedno manj kot tisto pred 15 leti v od boga pozabljeni Karagandi v kazahstanski stepi, kjer so leteli skoraj na drugi konec sveta. Potovanje je takrat trajalo pet dni. Kot smo že pisali, so Koprčani za let na Ferske otoke najeli čarterski let, vendar pa je letalo slednjič obtičalo v København​u in so na otok morali z rednimi linijami v štirih različnih skupinah. Pot nazaj je bila enaka, le da se je zapletlo v danski prestolnici. Tam bi se morali vkrcati na čarterski let za Trst, a jih je posadka zavrnila, ker italijanska agencija, ki ji je FC Koper vnaprej plačal za let, ni nakazala denarja lastnikom letala. Ob tem in izgovarjanjih na vremenske razmere, se sicer poraja vprašanje, če je pilot sploh imel potrebno licenco za zahteven pristanek na Ferskih otokih (na fotografiji letališka steza). To in vrnitev denarja bodo seveda reševali v koprskem klubu. Potovanje je bilo tako vredno prek 200.000 evrov, obenem pa je koprska delegacija spoznavala skandinavska letališča. Del potnikov je namreč iz Københavna moral v Helsinke in se tam vkrcati na letalo za Benetke ...