Pogačar do prestižne etapne zmage na Alpe d'Huez

ALPE D'HUEZ > Tadej Pogačar je še precej povišal prednost v skupnem seštevku, potem ko se je skupine ostalih kandidatov za visoka mesta otresel že 12 km pred vrhom slovitega klanca, nato pa vseskozi pridobival proti njej in manjšal zaostanek za najboljšimi ubežniki.

Drugo mesto v etapi je na koncu pripadlo Francozu Lennyju Martinezu (Bahrain-Victorious), tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu (EF Education-EasyPost). Oba sta bila del uvodnega pobega kar 42 kolesarjev.

Od kandidatov za skupni seštevek je Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ciljno črto prečkal 2:29 minute za Pogačarjem. Nekaj sekund za njim je v cilj prišel Mehičan Isaac del Toro, Pogačarjev ekipni kolega.

V skupnem seštevku ima po novem Pogačar kar 7:11 minute naskoka pred Evenepoelom in 9:42 pred del Torom.

V etapah na Touru slavil že 26-krat

Za Pogačarja je bila to že peta etapna zmaga na letošnjem Touru, najboljši je bil tudi že v tretji, šesti, deseti in 14. etapi. Skupno je v etapah na Touru slavil že 26-krat.

Za karavano je bil začetek zelo zahteven, saj so morali v prvih 25 km premagati dva kategorizirana klanca. To je pomenilo, da so ekipe favoritov le stežka nadzorovale dogajanje pri vzpostavljanju bega. Ta je na koncu štel 42 kolesarjev, prednost ubežnikov pa je bila najvišja sredi etape, in sicer slabih pet minut.

Pogačar je že po nekaj kilometrih slovitega klanca na Alpe d'Huez (13,8 km/8,1 %) in ob zaostanku treh minut za ubežniki vse tekmece za sabo in se pognal v lov na etapno zmago.

Komaj prebijal mimo trum navijačev

Na trenutke se je komaj prebijal mimo trum navijačev, ki so kolesarjem pripravili koridor, širok vsega kakšen meter. Pogačar je vseskozi pridobival, zadnje tri ubežnike pa je že skorajda ujel tri kilometre pred ciljem.

Carapaz je nato napadel in se odpeljal. Ekvadorca je ujel dober kilometer kasneje, v zahtevnejšem delu vzpona tik pred koncem pa je še zadnjič napadel in se otresel tako Carapaza kot Martineza ter v svojem življenjepisu kljukico narisal še ob Alpe d'Huezu, in to ob rekordnem času vzpenjanja 35 minut in 26 sekund.

"Najbolj me je na klanec gnala moja ekipa, saj smo zadali nek cilj. Pobeg nam je otežil delo, močne ekipe so bile spredaj, zato nismo mogli preveč zmanjšati zaostanka do začetka klanca," je za RTV Slovenija uvodoma povedal Pogačar.

Na poti do zmage je imel v mislih tudi rekord pokojnega Italijana Marca Pantanija iz leta 1995, ko je sloviti "pirat" klanec premagal v času 36:40 minute. "Gnal me je tudi rekord star 31 let s tistimi železnimi kolesi, s katerimi so se vozili, zdaj pa imamo kolesa za 20 tisočakov in ne vem, kaj še vse," je slikovito razlagal slovenski as.

"Iskreno so me najbolj proti vrhu gnale noge in prestiž zmage na ikoničnem Alpe d'Huezu z dvignjenimi rokami. Vse tisto prej je bilo malce v šali. Nisem niti vedel, kakšen je rekord. To je bolj za novinarje," je hitro dodal zmagovalec že 126. preizkušenj v karieri.

"Vedel sem, da bo težko, saj so imeli vsi ubežniki ob sebi pomočnike v dolini in niso prav veliko delali. Bili so kot mi, ki se borimo za skupno zmago. Spredaj so bili res kakovostni kolesarji. Nekje štiri kilometre pred ciljem sem vedel, da jih lahko ujamem, vseeno pa se jih do zadnjega kilometra nisem mogel otresti," je pristavil.

"Samo še jutri in potem Pariz. Res sem zadovoljen," je še zaključil Pogačar.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Bourg d'Oisansa do Alpe d'Hueza (170,9 km).