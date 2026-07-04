Pogačar po ekipnem kronometru 12 sekund za Vingegaardom

BARCELONA > Čeprav so organizatorji na 19,6 km dolgi trasi vsakemu posamezniku izmerili svoj čas, je etapna zmaga pripadla celotni ekipi Visma-Lease a Bika, enim od glavnih favoritov na stavnicah pred začetkom uvodnega dejanja Toura.

Kolesarji so se danes spopadli z 19,6 km dolgo traso, ki je bila večinoma ravninska, vsaj v prvi polovici pa je potekala po širokih mestnih cestah. V drugem delu mimo Sagrade Familie pa je sledil še prvi vzpon na Montjuic (1,1 km/5,1 %) in nato po spustu še krajše vzpenjanje do olimpijskega stadiona (800 m/7 %).

Nizozemska zasedba je bila najhitrejša pri drugem in tretjem vmesnem času, v zadnjem razgibanem delu pa sta dva preostala člana ekipe pripravila teren za Vingegaarda, ki je ciljno črto prečkal osem sekund pred Ganno (Netcompany Ineos).

Emirati, zbrani okoli Pogačarja, so začeli malce rezervirano s slabimi petimi sekundami zaostanka za Ineosom, pred njimi so bili tudi kolesarji Lidl-Treka in Visma-Lease a Bika. V nadaljevanju so emirati vse bolj izgubljali. Na drugem vmesnem času so imeli sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka.

Pogačarja je Mehičan Isaac del Toro pripeljal do vznožja zadnjega klanca, nato pa je slovenski as skušal omejiti škodo. V cilju je zaostal 12 sekund, pri čemer je v zadnjem kilometru proti Dancu na klancu (800 m/7 odstotkov) nadoknadil nekaj sekund.

Branilec lanske zmage Pogačar bo v drugi etapi nosil pikčasto majico najboljšega hribolazca, potem ko je v najhitrejšem času premagal zadnjih 800 m klanca do cilja. Tega je zmogel v 1:18 minute, štiri sekunde hitreje od Vingegaarda.

Zaostali so tudi nekateri drugi kandidati za visoka mesta. Francoski izzivalec Paul Seixas je z Decathlonom ciljno črto prečkal v času 22:26 in je deseti z zaostankom 39 sekund za Vingegaardom, medtem ko je Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) zaostal 16 sekund in je četrti. Še tri sekunde več je zaostal Belgijec Remco Evenepoel z Red Bullom, njegov ekipni kolega, Nemec Florian Lipowitz pa je bil 35 sekund zadaj.

Ostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po informacijah RTV Slovenija je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal. Na koncu je bil Mohorič 125., Tratnik pa 132, oba sta zaostala okoli štiri minute.

V nedeljo bo na sporedu razgibana trasa od Tarragone do Barcelone (168,5 km), ki bo v zadnjem delu večkrat prečkala Montjuic iz težje strani (1,6 km/9,3 %), nazadnje vsega 2,5 km pred ciljem pri olimpijskem stadionu. Trasa je v zadnjem krožnem delu zelo podobna tisti zadnji z vsakoletne dirke po Kataloniji.