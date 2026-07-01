Pogačar po rekordno peto zmago

Tadej Pogačar je dirko po Franciji dobil v zadnjih dveh sezonah ter v letih 2020 ob debiju in še leto kasneje. Vmes ga je dvakrat premagal Jonas Vingegaard. Oba sta na Touru spisala poglavje izjemnega rivalstva, saj sta na prvih dveh mestih končala na vsaki francoski pentlji od leta 2021.

Tudi letos sta glavna kandidata za zmago, izrazit favorit pa je 27-letni Pogačar, ki je to sezono že pri 13 zmagah po vsega 16 tekmovalnih dneh. Tudi Vingegaard je zelo uspešen z 12 zmagami, potem ko je dobil Pariz-Nico, Katalonijo in tudi Giro. Danec prihaja na Tour izjemno pripravljen in po dveh letih tudi brez težav v prvem delu sezone. Zato je pričakovati močan odpor kolesarja, ki je s slavjem na Giru postal osmi v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah.

Ob Pogačarju bosta od Slovencev na Touru nastopila še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Slednji bo v svojem četrtem nastopu na Touru celoti posvečen vlogi pomočnika za Lipowitza in Evenepoela, izkazal pa se je tudi na domači pentlji, ko je ogromno časa preživel na čelu glavnine in nadziral položaj. Mohorič, ki je zaradi bolezni odpovedal nastop na nedavni cestni dirki državnega prvenstva, bo vnovič v nekakšni prosti vlogi iskal pot do morebitne četrte etapne zmage na Touru.

Pogačar boljši kot kdajkoli na letošnji Tour

Pogačarja (še) ni na tem seznamu, saj mu manjka zmaga na Vuelti, na kateri je nastopil le leta 2019, ko je bil tretji. To je njegova najslabša uvrstitev na tritedenskih dirkah v karieri. Ob štirih zmagah na Touru ima še slavje na Giru (2024), ko je v sezoni ubral podobno pot kot Vingegaard letos z nastopoma na dveh tritedenskih dirkah. Njegov letošnji spored dirk je bil v prvem delu osredotočen na enodnevne klasike. Na njih je uresničil enega od obeh velikih ciljev in zmagal na spomeniku Milano-Sanremo. Na Pariz-Roubaixu je bil drugi, potem ko ga je ugnal Belgijec Wout Van Aert. Osvojil je Strade Bianche, dirko po Flandriji, Liege ter etapni dirki po Romandiji in Švici. Po lastnih besedah je storil še korak naprej in na Tour prihaja boljši kot kdajkoli.

Če tekmeci tega niso razbrali iz njegovih ust, so lahko vse skupaj videli v praksi na zadnji dirki po Švici, kjer je za 6:32 minute ugnal najbližjega tekmeca, Ekvadorca Richarda Carapaza.

Osem gorskih etap in številne pasti

Z zmago na Touru bi se Pogačar izenačil z legendami, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Španec je zadnji od omenjenih prišel do pete zmage na Touru leta 1995.

“Dirka po Franciji je vselej največji izziv v sezoni in preizkušnja, ki nas v ekipi najbolj motivira. Vsako leto pridemo na start z zavedanjem, da se lahko v treh tednih zgodi vse, kar Touru daje dodaten čar. Kot ekipa smo se zelo dobro pripravili in trdo garali,” je v izjavi za ekipo emiratov povedal Pogačar.”

Preizkušnja se bo začela v soboto z ekipnim kronometrom, na katerem pa bodo vsakemu posamezniku odmerili lasten čas. Po tridnevnem kolesarjenju v Španiji sledi selitev v Francijo, kjer je pričakovati ognjemet predvsem ob koncu drugega in tretjega tedna z zahtevnima klancema Solaison in Alpe d'Huez. Skupno kolesarje na poti od Barcelone do Pariza čaka 3333 km, od tega osem gorskih etap, štiri razgibane, sedem ravninskih ter še ena klasična vožnja na čas v 16. etapi. Zadnji dan v Parizu prinaša vnovično prečkanje tlakovanega Montmartra na poti do Elizejskih poljan.

“Počutim se dobro in komaj čakam, da se dirkanje začne. Vem, da bosta ob meni fantastična ekipa in podporni štab. Zelo smo samozavestni, zaupamo drug drugemu, skozi leta pa smo pridobili ogromno skupnih izkušenj,” pomen dobro pripravljene ekipe izpostavlja Pogačar. Zanaša se na pomoč Mehičana Isaaca del Tora, zmagovalca dirke Auvergne-Rhone Alpes, Tirreno-Adriatico in dirke po ZAE. Del Toro je kljub osnovni vlogi Pogačarjevega pomočnika tudi med kandidati za oder za zmagovalce.

Mladi Seixas obudil domače upe

Ob Vingegaardu bo med velikimi izzivalci tudi mladi Francoz Paul Seixas. Zaradi 19-letnika je na letošnjem Touru pričakovati pravi cirkus domače javnosti, ki na zmagovalca francoske pentlje čaka vse od leta 1985. Mladenič je letos prepričljivo dobil dirko po Baskiji, enodnevno valonsko puščico, ob tem pa je bil drugi za Pogačarjem tako na Strade Bianche kot v Liegeu. Nekaj mladostniške neizkušenosti je pokazal na dirki Auvergne-Rhone Alpes, ko je precenil svoje sposobnosti na spustu, grdo padel in dan kasneje predčasno končal dirko. Po padcu je že okreval in je prvi kandidat za tretjo stopničko zmagovalnega odra.

Zanjo se bodo v prvi vrsti borili del Toro ter dvojec Red Bulla, Belgijec Remco Evenepoel in Nemec Florian Lipowitz. Več upanja na visoko uvrstitev vliva Lipowitz, prepričljivi zmagovalec dirke po Sloveniji pred dobrim tednom dni.

Od ostalih imen velja izpostaviti Španca Juana Ayusa, Norvežana Tobiasa Johannessena ter Britanca Toma Pidcocka in Francoza Lennyja Martineza, a pri obeh ni jasno, ali so cilji bolj podrejeni etapnim zmagam.

Za te se bo boril tudi Mathieu van der Poel. Izjemni Nizozemec, specialist za klasike bo skušal v razgibanih etapah priti do lastnih uspehov, v sprintih pa pomagati Belgijcu Jasperju Philipsenu. Slednji bo imel v ravninskih etapah konkurenco v rojaku Timu Merlieru, Dancu Madsu Pedersenu, Nizozemci Olavu Kooiju in Eritrejcu Biniamu Girmayu.