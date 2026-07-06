Pogačar z 22. etapno zmago na Touru tudi novi vodilni

PAU > V drugi etapi je rumeno majico nosil Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in jo v nedeljo še obdržal, potem ko je Tadej Pogačar v Barceloni etapno zmago prepustil ekipnemu kolegu, Mehičanu Isaacu del Toru.

Mehičan pa je v tretji etapi s slabimi 3900 višinskimi metri ob koncu pripravil teren za Pogačarjev napad v zadnjih nekaj 100 metrih etape, slovenski as pa je pokazal, da mu na krajših klancih v sprintu navkreber trenutno ni para. Drugo mesto je pripadlo Vingegaardu, tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu (EF Education-EasyPost).

Za Pogačarja je bila to že 22. etapna zmaga na Touru, s čimer se je izenačil na petem mestu večne lestvice s Francozom Andrejem Darrigadom. Rekorder je Britanec Marc Cavendish, ki je zadnjo od svojih 35 zmag osvojil leta 2024.

Za 27-letnega Slovenca, ki je na dirki po Franciji debitiral pred šestimi leti in se bori za peto skupno zmago, je bila to že 122. zmaga v karieri in 14. to sezono. Z njo je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.

V skupnem seštevku ima po treh etapah enak čas kot Vingegaard, a boljše etapne uvrstitve. Tretji je Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 23 sekund. Na dirki po Franciji nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič in Jan Tratnik. Oba sta v dresih Bahrain-Victoriousa in Red Bulla v ozadju in v služb svojih kapetanov.

Izjemno vroča etapa, v dolini so po začetku izmerili celo 39 stopinj Celzija, se je začela z dolgim obdobjem vzpostavljana skupine ubežnikov. Kar 60 km je trajalo, preden je bilo v ospredju 18 kolesarjev.

Emirati, zbrani okoli Pogačarja, so ves čas pazili, da se med njimi ne bi znašli kolesarji Visma-Lease a Bika, da bi kasneje taktično pomagali Vingegaardu. Kasneje so emirati v celoti prevzeli narekovanje ritma in ubežnike počasi lovili.

Hitro se je ubežna skupina po najtežjem klancu dneva na prelaz Toses (9,5 km/6,5 %) razbila na šest kolesarjev, nato na predzadnjem prelazu Calvaire (11,5 km/4,2 %) na dva, zadnjega ubežnika Alexa Baudina (EF Education-EasyPost) pa je glavnina ujela 12 km pred ciljem.

Nato pa se je začel boj za položaje na čelu glavnine. Vseskozi so bili tam ali blizu emirati, v zadnjem kilometru pa je močan ritem narekoval del Toro in se oddolžil kapetanu za nedeljsko predstavo. Pogačar je bil izrazito boljši od tekmecev in na cilju slavil z dvema sekundama naskoka pred Dancem.

Sama etapa je potekala malce prilagojeno, saj organizatorji in lokalne oblasti zaradi požarov v naravi v francoskem delu trase (zadnjih 40 km) niso dovolili zbiranja navijačev in prihoda komercialne karavane Toura.

V torek bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev med Carcassonnom in Foixom (181,9 km) s štirimi kategoriziranimi vzponi.